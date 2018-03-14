В Госдуме прокомментировали антироссийские заявления Мэй

Алексей Чепа – заместитель председателя комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – прокомментировал выступление главы Кабмина Великобритании Терезы Мэй в британском парламенте.

По словам Чепы, высылка 23 российских дипломатов, а также разрыв двусторонних связей между Великобританией и РФ – большая политическая ошибка, передаёт RT.

«Нельзя обвинять в абсолютно непроверенных фактах. Я думаю, что нам следует адекватно зеркально ответить на позицию Британии», – резюмировал депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании из-за дела Скрипаля приняли решение выслать 23 российских дипломатов, якобы работавших на спецслужбы РФ.

Кроме того, Мэй заявила, что Британия приостанавливает все двусторонние контакты с Россией, в том числе, отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.