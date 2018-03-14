Закон «О валютном регулировании» может быть отменен

Реформу валютного контроля, предполагающую либерализацию валютного рынка в России, предложили ЦСР и РАНХиГС. Ее можно было бы завершить уже в 2019 году. Идеи выглядят прогрессивно, но могут поставить под фатальный удар курс российской валюты в случае кризиса, подобного наступившему в 2014 году

Центр стратегических разработок (ЦСР) представил доклад с предложениями о либерализации валютного рынка. Предложения были разработаны на фоне споров ряда министерств и ведомств по данному вопросу и обсуждались там, пишет газета «Коммерсантъ». «Цесеэровцы» предлагают ликвидировать соответствующий федеральный закон, отказаться от принципа обязательной репатриации валютной выручки, объединить понятия валютного и налогового резидентства в Налоговом кодексе и усилить исполнение Росфинмониторингом норм FATF. Если все это будет сделано, реформа может завершиться уже в 2019 году.

Главная идея — отмена закона «О валютном регулировании» с переносом части его норм в Гражданский кодекс (ст. 140) и закон «О рынке ценных бумаг». В результате понятия налогового резидента и валютного резидента совпадут.

Норму об обязательной репатриации капитала авторы предлагают просто ликвидировать, и модифицировать норму, по которой расчеты между резидентами должны осуществляться в национальной валюте: расчеты в РФ — в рублях, трансграничные операции — в валюте, устраивающей контрагентов. Это называется территориальной нормой.

Проблему контроля Росфинмониторингом отмывания денег доклад ЦСР предлагает решить приведением базового подзаконного акта ведомства (приказа 2009 года №103 «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок») в соответствие нормам FATF.

Доклад ЦСР написан экономистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Александрой Коваль, Антониной Левашенко, Сергеем Синельниковым-Мурылевым и Павлом Труниным, уточняет газета.

Вопрос о либерализации валютного контроля нужно разделить на две части, считает инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский. С одной страны – классические виды борьбы с отмыванием доходов, которые проводятся во всём мире, и неприсоединение к которым грозит России дальнейшей изоляцией. То есть, смысла «бить копытом» здесь у нас нет.

Но, продолжает аналитик, есть в этой инициативе и обратная сторона медали – обязательность репатриации валютной выручки. Предложения РАНХиГС и ВАВТ, на первый взгляд, выглядят шагом в направлении финансовой либерализации, но на деле могут привести и наверняка приведут к ситуации, когда в условиях очередной спекулятивной атаки на российский рубль в государственной казне просто не будет валюты для поддержания её курса. Мы, напоминает Рожанковский, уже подобную ситуацию проходили осенью 2014 – весной 2015 года, и не вполне понятно, зачем нам вновь готовить те же грабли под ту же ногу.

Есть и противоположная точка зрения. Валютный контроль в России в существующем виде – рудимент постсоветской экономики с жёсткими ограничениями, а также доцифровой эпохи, уверен ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Сейчас валютную выручку от экспорта или иных сделок компании должны возвращать в российские банки, даже если она нужна для последующих сделок за границей. Так легче её контролировать. Кроме того, раньше существовала обязательная её продажа в России как способ борьбы с повышением курса валюты. Теперь нет такой необходимости.

Но обязательный возврат выручки, а также ограничения по валютным операциям на зарубежных счетах резко снижают возможности наших экспортёров в динамичной мировой экономике, полагает аналитик. Снижается скорость оборота, недоступны многие формы операций в валюте с контрагентами, повышаются издержки. В целом это уменьшает конкурентоспособность российского бизнеса, препятствует экспорту. И уж практически совсем теряют смысл данные ограничения из-за присоединения России с 2018 года к соглашению стран ОЭСР об автоматическом обмене информацией по зарубежным счетам резидентов (CRS MCAA).

Сведения обо всех операциях наших компаний и предпринимателей за рубежом местные банки через свои налоговые органы будут сообщать российским службам, используя IT-системы передачи больших баз данных. Принципиально и революционно меняется подход к контролю. Поэтому для него не нужно возвращать выручку в страну, можно без этого учитывать операции и отслеживать сомнительные сделки по требованиям FATF. Соответственно, современны и целесообразны предложения ЦСР об отмене обязательной репатриации выручки и снятие ограничений по расчётам в валюте за рубежом.

Однако, предупреждает Марк Гойхман, в административном плане возможны конфликты интересов. Контролирующие функции, а значит, и властные полномочия ведомств, ослабнут. Особенно это касается ЦБ. В большей степени будет задействован Росфинмониторинг, в функции которого входит отслеживание операций и соблюдение норм FATF. Межведомственные противоречия, а также неотработанность новых механизмов учёта операций бизнеса способны затормозить введение в практику предложений ЦСР.

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