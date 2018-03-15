Госдеп продолжает настаивать, что «Крым – это Украина»

Связанные с Крымом санкции сохранятся до его передачи Россией Украине. С подобным заявлением выступила начальник пресс-службы Госдепа США Хезер Науэрт, комментируя предвыборную поездку президента России Владимира Путина в Крым.

В этой связи ведомство опубликовало официальное заявление под названием «Крым — это Украина».

«В своем предвыборном выступлении президент Путин снова озвучил ложные притязания России на украинскую территорию, что стало очередным чистосердечным признанием того, что российские власти пренебрегают международным порядком и не уважают территориальную целостность суверенных государств»,— говорится в заявлении, в котором также утверждается, что референдум 2014 года был «нелегитимным и сфабрикованным».

«Жители Крыма были вынуждены идти на голосование под надзором тяжело вооруженных российских солдат. Заявления России о том, что украинцы свободно сделали свой выбор на этом фиктивном "референдуме", никогда не вызвали доверия», - утверждает Науэрт.

Также она сообщает, что население Крыма несет «огромные человеческие издержки», а власти якобы преследуют всех, кто выступает против «аннексии». В Госдепе заявили, что будут поддерживать и дальше этих «отважных людей».

«Крым — часть Украины и санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом»,— резюмирует представитель Госдепа.

Напомним, президент России Владимир Путин 14 марта посетил Крым. Глава государства проехал по Крымскому мосту, посетил новый терминал аэропорта Симферополь, провел митинг в Севастополе.

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