Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 15.03.2018

Индексы США падают из-за опасений инвесторов торговой войны

«Expert Online» 2018

Американские фондовые индикаторы снизились по итогам вчерашних торгов на фоне опасений инвесторов о возможности глобальной торговой войны, пишет Прайм.

Так 14 марта индекс Dow Jones снизился на 1% и закрылся на отметке 24758,12 пункта. Снизился на 0,19% и индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, достигнув отметки 7496,81 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,57% до 2749,48 пункта.

Фондовый рынок ушел «в минус», по мнению специалистов отрасли, из-за заявлений о готовящемся советниками Трампа пакете предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции. Потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен $30 млрд.

Напомним, ранее глава США распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь в 25% и алюминий  10%.

Прогноз для фондового рынка США: Надулись на кредитах

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.
    Реклама

    TOP

    1. «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
      «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
    2. На Западе появились трезвые оценки послания Путина
      На Западе появились трезвые оценки послания Путина
    3. Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
      Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом