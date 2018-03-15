Индексы США падают из-за опасений инвесторов торговой войны

Американские фондовые индикаторы снизились по итогам вчерашних торгов на фоне опасений инвесторов о возможности глобальной торговой войны, пишет Прайм.

Так 14 марта индекс Dow Jones снизился на 1% и закрылся на отметке 24758,12 пункта. Снизился на 0,19% и индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, достигнув отметки 7496,81 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,57% до 2749,48 пункта.

Фондовый рынок ушел «в минус», по мнению специалистов отрасли, из-за заявлений о готовящемся советниками Трампа пакете предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции. Потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен $30 млрд.

Напомним, ранее глава США распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь в 25% и алюминий 10%.

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