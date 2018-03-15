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Москва, 15.03.2018

Лондон заблокировал заявление России по «делу Скрипаля»

«Expert Online» 2018

Британия заблокировала предложенный Москвой проект заявления в Совете Безопасности ООН по расследованию инцидента с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил представитель постпредства при ООН Федор Стржижовский, который подчеркнул, что проект заявления был «в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны».

Он пояснил, что делегация Великобритании «внесла поправки, искажающие смысл документа, который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу».

Напомним,  бывший офицер ГРУ, получивший в 2010 году убежище в Британии, Сергей Скрипаль был отравлен в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года. По информации британского следствия отравление произведено нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы произведенным в России. В этой связи Лондон бездоказательно обвинил в отравлении российские спецслужбы.

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