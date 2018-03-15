Москва вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона

В ответ на действия Лондона Москва вышлет британских дипломатов. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров агентству РИА Новости.

Дипломат на вопрос журналиста, готова ли Москва выслать британских дипломатов из России в связи с действиями Лондона, сказал: «Обязательно».

При этом, комментируя сроки принятия МИДом подобного решения, Лавров отметил, что это произойдёт «скоро».

Как ранее сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия до последнего надеялась диалог с Лондоном по «делу Скрипаля», однако на все запросы получила «ничего не значащие отписки».

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