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Москва, 15.03.2018

Надежде Савченко на родине уготованы новые испытания

«Expert Online» 2018

В случае подтверждения подозрений в подготовке депутатом Рады Надеждой Савченко военного переворота, она может лишиться звания «Герой Украины». С подобным заявлением выступил депутат украинского парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко. Также не снят вопрос о лишении Савченко депутатской неприкосновенности.

«Ее подозревают в соучастии в организации подготовки к перевороту. Надежда Савченко последний год ездила по воинским частям и занималась агитацией, подрывной деятельностью», —цитирует Геращенко телеканал «112 Украина». Он также добавил, что отзыв звания Герой Украины находится в компетенции президента Порошенко.

Напомним, Савченко была осуждена в России за убийство журналистов в Донбассе и позже помилованная указом президента РФ. Депутат покинула Украину после того, как  ее вызвали в СБУ на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Позже Надежда Савченко вернулась на родину.

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