Новая Lada 4x4 сменит цвет, но черты останутся прежними

«АвтоВАЗ» сохранит черты дизайна внедорожника Lada 4x4 для нового поколения модели, сообщил RNS, ссылаясь на директора по дизайну Lada Стив Маттин.

«Очень важно иметь некие связующие элементы, которые роднят машину с автомобилем прошлого поколения. Сегодня яркий имидж у Lada 4x4. Есть некие запоминающиеся специфические элементы. Естественно, в будущем 4x4 стараемся сделать так, чтобы эти яркие элементы, известные сегодня, будут узнаваемы в новой модели», - сказал он.

Комментируя возможное сходство дизайна нового поколения Lada 4x4 и Renault Duster, Маттин также сообщил, что это будут совершенно разные исполнения.

«Это машина икона для "АвтоВАЗа" и такой она и останется. И в будущем останется очень важный автомобилем для бренда, как и сегодня», - сказал он, добавив, что планируется заменить некоторые цвета кузовов автомобиля, которые не пользуются спросом. При этом о сроках появления обновленной Lada не сообщается.

Напомним, в 2017 году Lada 4x4, более известная как «Нива», отметила 40-летие с начала производства.

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