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Москва, 15.03.2018

Россия отделяется от США в космосе

«Expert Online» 2018
  • Космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров во время работы за пределами Международной космической станции (МКС).
Пресс-служба Роскосмоса/ТАСС

Космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров во время работы за пределами Международной космической станции (МКС).

К 2021 году «Роскосмос» планирует отделить российский сегмент МКС от американского. Для этого к орбитальной лаборатории необходимо запустить три дополнительных модуля, сообщает Интерфакс.

«Мы нашей промышленности дали задание, чтобы к 2021 году, то есть за годы до того, как истекает срок, оговоренный нами по совместной работе на МКС, мы имели возможность отделиться и самостоятельно работать в рамках российского сегмента», — сообщил глава госкорпорации Игорь Комаров.

По его словам, такие меры необходимы из-за завершения в 2024 году срока эксплуатации МКС. Несмотря на то, что есть возможность продлить «жизнь» станции, США могут отказаться в этом участвовать. «Тогда-то нам и понадобится автономность от их сегмента, если они перестанут поддерживать его работу», - подчеркнул Комаров, который пояснил, что «для этого нужно проработать и запустить новые модули, в течение ближайших трех лет».

При этом глава «Роскосмоса» считает, что «работать вместе гораздо эффективнее и лучше».

Международная космическая станция  состоит из нескольких сегментов, которые в свою очередь строятся из модулей, образующих национальный сегмент МКС. Самые крупные сегменты у  России (5 модулей) и США (7 модулей). При этом полностью автономными они не являются.

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