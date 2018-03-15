Россия подготовила заявление по делу Скрипаля для СБ ООН

Россия предложила Совету Безопасности ООН проект заявления для прессы по инциденту с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом на заседании СБ ООН заявил постоянный представитель России в организации Василий Небензя, который также отметил желание Москвы работать открыто, в то время как Лондон просил закрытых консультаций.

Дипломат подчеркнул, что Москва настаивает в привлечении к расследованию этого дела положения Конвенции о запрещении химического оружия.

«Мы хотим распространить проект заявления для прессы, которое подытоживает наше выступление с акцентом на то, что необходимо задействовать механизмы статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия. Рассчитываем, что все члены Совета его поддержат», — цитирует ТАСС выступление Небензи на заседании Совета Безопасности ООН.

Постпред РФ в ходе своего выступления также попросил обратить внимание «на крайне слабые доводы британской стороны», отметив, что обвинения Лондона не укладываются в дипломатические рамки.

Небензя уверен, Лондон «тянет» дело Скрипаля в СБ ООН, а не предлагает к рассмотрению в Организацию по запрещению химического оружия, под чью компетенцию попадает случай, понимая, что экспертов профильной структуры выводы английской сторон не убедят. При этом Небензя предупредил, что Россия никому не позволит говорить с собой «в ультимативном тоне».

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