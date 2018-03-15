Создается плохой банк

Банк России с 15 марта возложил функции временной администрации по управлению банком «Траст» и Рост-банком на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора» (ФКБС), сообщил ТАСС. Банк «Траст» входит в группу ФК «Открытие», последняя с августа 2017 года также проходит процедуру санации в ФКБС. Рост-банк был еще в 2014 году взят на санацию «Бинбанком», который с сентября сам проходит процедуру финансового оздоровления там же. По словам экс-акционера «Бинбанка» Микаила Шишханова, проблемы взятого на санацию Рост банка оказались серьезнее, чем предполагалось.



Глава ФК «Открытие» Михаил Задорнов называл «Траст» и Рост-банк наиболее вероятными кандидатами на роль банка для консолидации «плохих» активов, пишет ТАСС. Более того, в конце февраля Михаил Задорнов заявил агентству Reuters, что принято решение об объединении «Открытия», «Траста», «Росгосстрах-банка» (входят в ФК) и Бинбанка. Как напоминает ТАСС, в начале февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обсуждает возможность выделения специального банка для консолидации в нем «плохих долгов».



Идея Задорнова состоит в том, чтобы аккумулировать все проблемные активы (ПА) в одном месте, комментирует аналитик ВТБ Феликс Козлов. Глобальных целей, по его словам, тут две: первая — сделать беспроблемными те банки, откуда переводятся ПА, чтобы «развязать» резервы для нового бизнеса. Под такие активы банк обязан держать резервы, а сформировав много резервов из за проблемных активов, он не может совершать новые сделки — их тоже надо резервировать, но лимит резервов весь израсходован на проблемные активы, следовательно банк парализуется.



Вторая цель, продолжает аналитик — сосредоточится на работе именно с этой проблемой. Работа с такими активами сильно отличается от основной банковской работы. Проблемные активы не генерируют денег, следовательно управлять ими нужно не как денежными потоками, а как производственными активами. Хотя бы для того, чтобы понять, сколько актив реально стоит и как его продать. А если он дешев сейчас, то нужно его «настроить» чтобы продать дороже потом. Проблемные активы банка могут быть из абсолютно любой отрасли, поэтому для управления нужны совершенно разные компетенции.

«Я думаю направление мысли о консолидации проблемных активов под единым профессиональным управлением это верно. Весь вопрос, как это будет реализовано», — заключает эксперт.



Тем не менее, на первый взгляд создается впечатление, что ЦБ стимулирует создание какого-то невиданного конгломерата банков и активов со сложной судьбой. Хотя, обращает на себя внимание то, что теперь в схеме фигурируют не все, упоминавшиеся ранее банки, а только два учреждения. Вероятно, «аккумулятор» проблемных предприятий-активов решено сделать более простым и компактным. Управлять же активами будет теперь через них ФКБС, причем возможна, по-видимому, покупка активов на эти банки у всех проблемных учреждений.



Механизм санации, который теперь управляется Фондом консолидации банковского сектора вместо АСВ, имеет принципиальное значение, уверен генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Этот механизм должен, по идее, помогать избегать некорректного поведения санатора и создать здоровую конкуренцию за эффективность санации.

Он обращает внимание на сопоставимость размеров выбранных банков: Рост Банк находится на 15-м месте по размеру активов, а «Траст» — на 17-м. Но нужно также не забывать, подчеркивает Александр Шустов, что так называемые «государственные» деньги являются деньгами налогоплательщиков, то есть это мы с вами, граждане, финансируем эту перестройку банковской системы.