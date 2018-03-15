Бурите, Шура, бурите

В России может появиться Центр компетенций импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе. Инциатива хорошая, но предусмотренная в ее рамках координация усилий крупнейших добывающих компаний представляется делом, мягко говоря, непростым

Правительственное Агентство по технологическому развитию (АТР) вышло с нициативой учредить Центр компетенций импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). По информации газеты «Известия», новая структура может объединить проекты нефтегазовых компаний по импортозамещению на базе одной площадки. Данный механизм, считают в АТР, необходим для сбора и применения новых разработок в нефтяной и газовой отраслях.

«Если будет создана единая коммуникационная площадка, то проекты получат новые возможности для реализации. Мы постараемся наладить сопровождение в области импортозамещения, координацию действий между компаниями, а в дальнейшем - совместное создание новых разработок и партнерств», - сказал «Известиям» глава АТР Максим Шерейкин, добавив, что агентство уже направило предложения по данной инициативе в Минпромторг. Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что доля иностранного оборудования в российском топливно-энергетическом комплексе через два года снизится до 40%, с 52% в настоящее время

Да, соглашается старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зыварич, действительно в России необходима разработка технологий, которые позволили бы заместить импортные технологии по геологоразведке и добыче, позволив нашим компаниям не зависеть от западных партнеров в свете разработки различных месторождений. Однако, на его взгляд, создание подобного центра интересно не только с точки зрения импортозамещения.

В текущей ситуации, когда нет поводов для более существенного роста цен на нефть, необходима разработка технологий, которые позволят снизить себестоимость добычи на различных месторождениях, В случае падения цен на нефть меньшая себестоимости позволит продолжить добывать нефть на тех месторождениях, где сейчас она рентабельна только при высоких ценах.

По мнению партнера практики «Стратегия и операционная эффективность АО "НЭО Центр"» Александра Ракши, собственные разработки действительно способны компенсировать нехватку технологий, доступ к которым был отрезан в результате введения антироссийских санкций и роста стоимости импортируемого оборудования. К ним относятся и бурение на шельфе, и строительство инфраструктуры СПГ-терминалов, и развитие ТРИЗ (трудноизвлекаемых запасов).

Зависимость российского добывающего сектора от импортируемых технологий и оборудования остается предельно высокой, констатирует эксперт, даже с учетом того, что с момента введения ограничений долю импорта удалось сократить с 60% до 50%. Это создает фактически непреодолимые в текущих условиях барьеры для реализации наиболее перспективных проектов и технологическому отставанию российских компаний от конкурентов, что критически важно с учетом перспектив достижения паритета по уровню добычи энергоресурсов с США в ближайшей перспективе.

Так, напоминает Александр Ракша, уже в ноябре прошлого года американские компании добывали 10 млн баррелей нефти в сутки, то есть столько же, сколько добывает Саудовская Аравия и всего на 0,5 млн баррелей меньше, чем добыча в РФ. При этом в России вклад новых месторождений растет крайне медленно, а в США рост обеспечивает сланец (более 60% всей добываемой там нефти) и сложные шельфовые месторождения.

Это если говорить только о нефти. А ведь американцы собрались еще перекроить мировой рынок газа.

Проблему аналитик видит в том, что ключевыми бенефициарами импортозамещения являются крупнейшие компании, на них ложится и основное бремя финансирования новых разработок, но создание центра компетенций предполагает, что эти технологии будут доступны всем участникам рынка. Он сомневается, что это будет с восторгом встречено крупнейшими компаниями.