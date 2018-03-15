Президент США Дональд Трамп не стал лично комментировать обвинения Великобритании в адрес Москвы по поводу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, несмотря на давление со стороны ряда политиков в США и многочисленных призывов из Лондона оказать публично поддержку в противостоянии с Москвой.

Как отмечает New York Times высокопоставленные чиновники администрации Трампа не стали также комментировать ситуацию, если не считать "несанкционированные" заявления уже бывшего главы Госдепа Рекса Тиллерсона.

По мнению авторов статьи этого следовало ожидать от Трампа, так как он и раньше не позволял себе обвинять Россию, в частности, "во вмешательстве" в американские выборы, хотя с самим этим фактом и соглашался. Как только дело заходит о том, чтобы осудить Россию, Трамп это отдает на откуп своим помощникам, а сам отделывается витиеватыми фразами в Twitter, которые он строит так, чтобы не обидеть президента России Владимира Путина, говорится в статье NYT. На этот раз американский президент не стал комментировать ситуацию даже в своем микроблоге.

В итоге после долгой паузы заявление в связи с отравлением Скрипаля и его дочери было сделано только пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс, которая назвала РФ ответственной за инцидент в Солсбери.

"США выражают солидарность своему ближайшему союзнику Великобритании. США разделяют оценки Великобритании, что Россия несет ответственность за эту безрассудную атаку нервно-паралитическим веществом на британского гражданина и его дочку, и мы поддерживаем решение Великобритании выслать российских дипломатов в качестве ответной меры", — говорится в комментарии, которое цитирует РИА Новости.

По словам Сандерс, "это последнее действие РФ укладывается в рамки поведения России, при котором страна пренебрегает международно-правовым порядком, подрывает суверенитет и безопасность стран по всему миру и пытается разрушить и дискредитировать западные демократические институты и процессы".

"США работают вместе со своими союзниками и партнерами для обеспечения того, чтобы подобного рода гнусные атаки не повторялись вновь", — отметили в Белом доме.

Напомним, в среду Великобритания официально обвинила Москву в причастности к попытке убийства бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Такой вывод в Лондоне сделали на основании того, что бывший сотрудник российской военной разведки, получивший убежище в Соединенном Королевстве, был якобы отравлен веществом, которое разрабатывалось ещё в СССР.

Тереза Мэй – глава Кабинета министров Великобритании – в ходе своего выступления в парламенте страны заявила, что Россия не предоставила никакого объяснения в связи с отравлением Скрипалей в английском Солсбери.

Поэтому, по словам британского премьера, у Великобритании нет никаких других вариантов кроме как признать покушение на Скрипалей незаконным применением силы со стороны РФ. При этом Мэй подчеркнула, что власти РФ ответили с «сарказмом и отрицанием» на ранее объявленный ультиматум с требованием объяснить инцидент в Солсбери.

В ответ на отравление Скрипалей нервно-паралитическим веществом военного назначения «Новичок», который был синтезирован ещё в 70-е годы прошлого века в СССР, Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов, якобы являющихся представителями спецслужб РФ, отмене визита Сергея Лаврова в Лондон и отказе британских чиновников и членов королевской семьи, среди которых числился в том числе принц Гарри, от посещения ЧМ-2018 по футболу в России.

Также премьер-министр заявила, что существует некий закрытый документ, в котором прописан ряд ограничительных мер против нашей страны. Согласно информации британский СМИ, в этом документе могут быть даны распоряжения правоохранительным структурам Великобритании провести проверку банковских счетов и недвижимости целого ряда российских бизнесменов, которые проживают и работают в Великобритании.

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