Россияне ринулись на фондовый рынок

Что стоит за удвоением средств на брокерских счетах граждан всего лишь за один год

Не опоздать бы

Согласно данным Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), чистый приток денежных средств от граждан РФ на брокерские счета в 2017 году превысил 700 млрд рублей. Это более чем в два раза превышает приток соответствующих средств по итогам 2016 года – 310 млрд рублей. Общая сумма инвестиций граждан на брокерских счетах по итогам 2017 года составила около 850 млрд рублей по сравнению с 520 млрд рублей годом ранее.

Ежегодный опрос крупнейших брокерских и управляющих компаний НАУФОР показал, что стоимость чистых активов граждан на фондовом рынке по итогам 2017 года впервые превысила 1 трлн рублей и составила 1,160 трлн рублей (без учета ПИФов). При этом сумма средств, поступивших от частных инвесторов на счета индивидуального доверительного управления, в 2017 году составила 140 млрд рублей.

В целом более 8 млрд рублей средств российских граждан были инвестированы в 2017 году на российском фондовом рынке благодаря удаленной идентификации клиентов, появившейся в конце 2015 года. По данным НАУФОР, в 2017 году граждане открыли у профессиональных участников рынка ценных бумаг более 40 тыс. счетов в режиме онлайн. Преимущественно в этом режиме заключаются брокерские договора. Доля клиентов, принимаемых на обслуживание онлайн, оставляет около 17% от общего количества новых клиентов брокерских компаний.

Граждане начинают повышать финансовую грамотность, осваивая фондовый рынок, не от хорошей жизни, считает глава аналитического департамента Dominion Станислав Вернер. Играет роль магия абсолютных цифр. Несмотря на понижение годовой инфляции до 2%, что оставляет текущие процентные ставки по депозитам позитивными в реальном выражении (по итогам декабря по 30-ти крупнейшим банкам ставка составила 5,2% годовых), для большинства, привыкших к двузначным процентным ставкам, эти 5,2% годовых - слишком мало. Ведь по тем же «народным» облигациям федерального займа ставка доходности к погашению составляет 7,25% годовых, а по корпоративным выпускам и того выше.

По рынку акций, где риски выше, ожидаемая доходность может составлять 15%, а по отдельным лидерам, к примеру, по обыкновенным акциям Сбербанка, можно было заработать почти 30% за год, подсчитал эксперт. Поэтому прирост средств на брокерских счетах на 700 млрд руб. по итогам 2017 года, вдвое выше показателя за предыдущий год, не должен удивлять. В России лишь 1% населения имеют открытые счета на фондовом рынке, на банковских счетах скопилось 25,5 трлн руб. – потенциал велик. Особенно если учесть продолжающуюся «чистку» банковского сектора и более низкие процентные ставки по депозитам в госбанках.

Однако тем, кто сейчас вступает в ряды инвесторов нужно помнить о том, что природа рынков циклична и что за взлетами следуют неизбежно падения, предупреждает Станислав Вернер. В настоящее время в условиях предпосылок завершения глобального «бычьего» рынка, который длится уже десять лет, нужно еще тщательнее относиться к рискам. Увеличение маркетинговых бюджетов управляющих и брокерских компаний России ранее всегда предшествовало коррекциям рынка, сейчас ситуация напоминает то, что было в прошлом.

Фондовый всеобуч

Рост внимания населения к инвестициям на финансовом рынке закономерен и позитивен, полагает, в свою очередь, ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Процесс естественный и во многом повторяющий путь развитых стран. В США или Европе условно «каждая кухарка» имеет немного акций Apple или Boeing, что давно никого не удивляет. В России такая тенденция в последние годы связана со следующими причинами. Прежде всего, очевидно относительное уменьшение интереса к банковским вкладам как наиболее распространённому способу накоплений. Известно, например, что в январе 2018 года отток средств физлиц из банков составил 453 млрд. руб., что почти в 3 раза больше, чем в январе 2017 года, по данным ЦБ РФ.

Дело прежде всего в том, объясняет эксперт, что из-за уменьшения ключевой ставки ЦБ происходит снижение доходности вкладов. Так средняя ставка по вкладам в банках на срок более года сократилась за 2017 год с 7,84% до 6,39%, по данным ЦБ. В 2018 году можно ожидать дальнейшего снижения ставок на 1-1,5 проц. п. Кроме того, негатив связан со снижением надёжности вкладов из-за проблем в банковском секторе.

Закон рынка действует – общее снижение ставок по инструментам с фиксированной доходностью всегда приводит к переводу средств в более рискованные, но доходные активы.

Перетоку средств частных инвесторов на фондовый рынок способствует и постепенное повышение доходов и финансовой грамотности у некоторых слоёв населения, признает аналитик. Этому способствует и рост технологичности данных услуг, упрощение доступа к ним. Финансовые компании развивают он-лайн обслуживание, снижают порог входа, мощно продвигают консультационную поддержку. Таким образом, тенденция сформирована, она долгосрочна. Рост вложений на брокерские и иные инвестиционные счета продолжится в 2018 году, причём теми же темпами, что и в 2017 году.

Очень важно, добавляет Марк Гойхман, что государство поддерживает данное явление. Введены налоговые льготы по долгосрочному владению акциями, обращению облигаций. ПО индивидуальным инвестсчетам (ИИС) действует налоговый вычет по НДФЛ в 13% от суммы инвестиций. Риски в данном процессе связаны с меньшей надёжностью таких вложений в принципе. С тем, что для них требуется более высокая квалификация, чем просто для вкладов или даже ПИФов. Однако и здесь есть перспективное начинание. Рассматривается вопрос о страховании, например индивидуальных инвестсчетов (ИИС) по принципу страхования вкладов, и также в сумме 1,4 млн. руб. Эта практика будет введена уже после 2018 года.

Школа выживания

Вообще, указывает инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин, рост активов на брокерских счетах граждан РФ явление не новое. Около 10 лет назад в 2006 – 2007 годах было примерно то же самое, но финансовый кризис 2008-2009 года привёл к обесценению многих видов активов, потере денег инвесторами и надолго отвернул граждан от фондового рынка.

Сейчас ситуация несколько иная, говорит эксперт. Снижение ключевой ставки и вслед за ней снижение доходности депозитов, а также падение темпов инфляции до исторических минимумов и стабилизация рубля выдвинули на первый план фондовые активы в качестве инструмента накопления и сбережения. Люди, постепенно научились разбираться в финансовой сфере и в возможностях инвестирования. Для этого надо было пройти школу финансовых пирамид, дефолт, череду банковских коллапсов и мировой финансовый кризис.

Государство тоже немного помогло гражданам, введя индивидуальные инвестиционные счета с льготным режимом налогообложения. В результате вдвое выросли именно вложения в ОФЗ – инвестиции с максимальными льготами.

Рискнем?

С точки зрения рисков, инвестиции на фондовом рынке более рискованные, чем банковские депозиты, но и более доходные, и отрадно, что наши граждане научились понимать реальные риски и делать правильный выбор в пользу фондового рынка, указывает Иван Карякин. В целом увеличение притока денежных средств граждан на фондовый рынок, явление весьма позитивное. Если тенденция продолжится и не будет обрушена очередным финансовым катаклизмом национального или глобального масштаба, то на горизонте нескольких лет наша финансовая система обретёт современные очертания с возможностями квалифицированного инвестирования для обычных граждан.

В этом есть огромный потенциал, учитывая, сколько примерно денег находиться в кубышках граждан и не участвует в процессе экономического развития. Это поможет поднять наш фондовый рынок на новый уровень и стране в целом получить длинные деньги для инвестиций в инфраструктуру. Но главными бенефициарами, считает Иван Карякин, должны стать именно рядовые граждане, обретя новые возможности для сбережения и накопления, увеличивая тем самым возможности личного потребления. А это и есть правильный путь изменения модели экономического роста ориентированной на внутреннее потребление, а не на капитализацию нефтегазовых доходов.

Новости дня. Прогноз для фондового рынка США: Надулись на кредитах