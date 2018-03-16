FURLA ПРОДОЛЖАЕТ СВОЕ РАЗВИТИЕ: ОБОРОТ В 2017 ГОДУ ВЫРОС НА 20%

НОВЫЙ РЕКОРД FURLA – ПРОДАЖИ НА ПОЛМИЛЛИАРДА ЕВРО

Группа компаний Furla закрыла очередной финансовый год исключительным ростом оборота и EBITDA. Денежный оборот компании в 2017 году составил 499 млн. евро, увеличившись на 20%. Показатель EBITDA группы Furla (+ 34,1% по сравнению с 2016 годом) также увеличился.

Сопоставимы с общим успехом компании и отдельные продажи в регионах мира, которые также достигли верхнего диапазона. Большой рост продаж наблюдался на всех рынках по всему миру. В частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличение объема продаж составило 50% от показателей 2016 года и на сегодняшней день составляет 24% от общего оборота Furla. В то же время в Японии продажи выросли на 15,4% и составили 23% от общего оборота компании. В регионе ЕБВА оборот также увеличился на 12,9% и на сегодняшний день составляет 46% от оборота.

Успех итальянской компании является результатом обдуманных стратегических шагов, начиная крупными инвестициями в маркетинг и заканчивая специальными проектами которые на 360 градусов охватывают все каналы взаимодействия с покупателями, включая социальные сети, интернет-магазины и бутики. Кроме того, Furla Group очень тщательно изучало потребности клиентов по всему миру, чтобы полностью соответствовать требованиям международного рынка. Еще одним немаловажным фактором, способствующим росту компании, стало расширение дистрибьюторской сети, а также ужесточением контроля за реализацией товаров со стороны Furla. Также в 2017 году Furla полностью взяла на себя развитие на таких ключевых рынках, как Австралия и Португалия.

В первом квартале 2018 года Furla Group также планирует продолжить расширение сети. Открытие новых бутиков запланировано в регионе регионе ЕБВА, в частности в Германии, Чехии, России, а также в Соединенных Штатах. Сегодня бренд Furla присутствует примерно в 100 странах и имеет в своей сети 467 бутиков (в 2016 году эта цифра составляла 444), 253 из которых принадлежат непосредственно бренду, 177 являются франшизами, и 37 - магазинами беспошлинной торговли. На долю розничных продаж пришлось 70% всех операций в 2017 году.

Также Furla объявила о приобретении фабрики EffeunoSrl. Производство Effeuno характеризуется высокой технологичностью, кроме того, совместная работа с Furla насчитывает не один год. Фабрика расположена недалеко от Флоренции в городе Таварнелле Валь-ди-Песа. Площадь фабрики насчитывает более пяти тысяч квадратных метров, а благодаря более чем ста квалифицированным работникам, фабрика выпускает около двух миллионов единиц изделий в год. По мнению генерального директора Furla Альберто Камерленго, приобретение Effeuno значительно укрепит последовательность поставок, а также улучшит уровень производственного обслуживания. В то же время данное приобретение полностью соответствует стратегии Furla, по инвестированию средств в кожевенное производство на территории Италии.

Человеческие ресурсы являются еще одним ключевым фактором роста оборотов и успеха группы компаний Furla в целом. Недавно компания была отмечена дипломом, как один из крупнейших работодателей Италии в 2018 году. «Цель в 500 миллионов евро - это то, что заставляет нас гордиться и мотивирует двигаться дальше, - говорит генеральный директор Furla Group Альберто Камерленго. - Рост продаж товаров компании - это главный показатель того, что бренд находится в уверенном финансовом положении. Все это благодаря превосходному качеству продукта и непревзойденной итальянского философии. Большой рост компании на всех рынках еще раз убеждает нас в необходимости и дальше развивать нашу дистрибьютерскую сеть, а также продолжать исследования по разработке инновационных продуктов».