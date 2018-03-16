Какой компании доверить разработку и создание сайта в Астане

Нередко в профессиональные веб-студии, имеющие богатый опыт создания и продвижения вебсайтов, обращаются заказчики, недостаточно знакомые с данным направлением деятельности.

Это обычная ситуация для клиентов и исполнителей, поскольку в каждой области есть свои специалисты. Но многие заказчики не готовы всецело довериться специалистам веб-студии и имеют на это все основания. В данной сфере действует немало мошенников и попросту некомпетентных фрилансеров. Если наткнуться на них, то вместо получения желаемого результата время и деньги будут потрачены впустую. Чтобы избежать такого исхода событий, нужно следовать рекомендациям, приведенным ниже.

Первым делом необходимо четко сформулировать, для чего вам нужен вебсайт. Надо понимать, что вебсайт представляет собой инструмент решения проблем, а не самоцель. Этот инструмент используется для взаимодействия с клиентами, партнерами, подписчиками. Затем нужно составить список основных требований, предъявляемых к своему онлайн-ресурсу. При этом следует уделить большое внимание таким характеристикам как простота и удобство для пользователей, оригинальность (вебсайт должен выделяться на общем фоне, чтобы посетители его запомнили), корректность отображения в различных браузерах и мобильных гаджетах. Общеизвестно, что при поиске необходимой информации о товаре или услугах потребитель просматривает пять-семь вебсайтов. То есть он открывает в браузере около семи интернет-ресурсов и изучает представленные на них предложения. В среднем на первое ознакомление с вебсайтом уходит шесть-десять секунд. За этот короткий отрезок времени необходимо заинтересовать посетителя вашего вебсайта. Поэтому три важнейших составляющих успешного вебсайта – быстрота загрузки, уникальное и выгодное предложение, простая и удобная навигация, обеспечить которые смогут профессионалы https://ima.kz/.

Надо узнать, каким образом веб-студия разрабатывает онлайн-ресурсы. Понимание стадий создания вебсайта поможет заказчику оценить уровень квалификации исполнителей. В самом общем виде правильный подход должен включать в себя следующие стадии: подготовка эскиза вебсайта, создание дизайна главной и других страниц, программирование и верстка.

Следует пользоваться услугами профессиональных веб-студий, имеющих физический офис, штат работников и возможность подписать договор. Разработка вебсайтов в Астане по договору служит гарантией получения высококачественного вебсайта. Если заказчик останется недоволен, ему вернут деньги.