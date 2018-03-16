Montblanc и Laureus World Sports Awards

Montblanc становится официальным поставщиком пишущих инструментов, изделий из кожи и аксессуаров для церемоний награждения Laureus World Sports Awards Дом-производитель товаров класса «люкс» продолжает поддерживать глобальные образовательные программы посредством партнерства с благотворительным фондом Laureus Sport for Good («Спорт во имя Добра»).

27 февраля 2018 года Дом Montblanc принял участие в ежегодной церемонии вручения премии Laureus World Sports Awards в Монако в качестве официального партнера и поставщика пишущих инструментов, изделий из кожи и аксессуаров. На церемонии, проходившей в концертном зале Sporting Club Monte Carlo, чествовали самых выдающихся спортсменов и спортсменок, добившихся впечатляющих результатов в минувшем году. В рамках продолжающегося сотрудничества с фондом Laureus «Спорт во имя Добра», поддерживающим более 100 социально-ориентированных спортивных программ в 35 странах мира, Дом Montblanc окажет содействие инициативам, призванным пропагандировать спорт как мощный инструмент для преодоления социальных проблем, с которыми сталкиваются дети и молодежь.



История Дома Montblanc неразрывно связана с культурой письма, поэтому стремление к развитию образования и повышению грамотности всегда составляло основу принципов социальной ответственности Дома. Эти принципы нашли свое выражение в поддержке программ, которые дают детям возможность научиться чтению и письму и обрести надежду на успешное будущее. Кредо Montblanc — вдохновлять на покорение новых высот, поэтому Дом расширит свои обязательства по поддержке молодежи, приняв участие в спортивных инициативах фонда Laureus «Спорт во имя Добра», использующего спорт для противодействия насилию, дискриминации и бедности.



В 2018 году в список лауреатов премии Laureus World Sports Awards вошли Роджер Федерер («Спортсмен года»), Серена Уильямс («Спортсменка года»), команда Mercedes AMG Petronas («Команда года»), Серхио Гарсия («Прорыв года»), Роджер Федерер («Возвращение года»), Марсель Хуг («Лучший спортсмен с ограниченными возможностями»), Армель Ле Клеак («Атлет года в активных видах спорта»), Франческо Тотти («За исключительные достижения»), Эдвин Мозез («За достижения на протяжении жизни»), Джей Джей Уотт («Спортивное вдохновение»), бразильская футбольная команда «Шапекоэнсе» («Лучший спортивный момент года»), благотворительная организация Active Communities Network («Спорт во имя добра»).

На церемонии вручения, прошедшей в Монако, Роджер Федерер получил в этом году свои пятую и шестую по счету статуэтки Laureus, став самым титулованным лауреатом в истории.

После награждения теннисист сказал: «Это особенный момент для меня. Всем известно, как высоко я ценю награды Laureus Awards, поэтому получить еще одну было просто прекрасно, но получить сразу две — поистине особая честь. И это так неожиданно. Я счастлив и хотел бы поблагодарить Академию Laureus за всестороннюю поддержку.

Для меня это был незабываемый год, отмеченный возвращением после сложного 2016-го, и эта награда делает его еще более памятным. Я получил свою первую награду Laureus в 2005 году, и, если бы тогда кто-то сказал мне, что в итоге у меня их будет целых шесть, я бы не поверил. Эмоции потрясающие».

Лауреаты премии определялись путем голосования: легенды спорта, члены Академии Laureus World Sports, выбрали наиболее значимые спортивные достижения 2017 календарного года. Вел церемонию прославленный голливудский актер Бенедикт Камбербэтч, а автор и исполнительница с мировым именем Эмили Санде спела для гостей.

В споре за звание лучшего спортсмена года Федерер обошел Рафаэля Надаля и Криштиану Роналду. Швейцарская звезда тенниса, победитель Открытого чемпионата Австралии и Уимблдонского турнира также был удостоен награды «Возвращение года» в знак признания его достижений после серьезной травмы колена.

Серена Уильямс получила награду «Спортсменка года» за успешное выступление на Открытом чемпионате Австралии, ставшем по счету ее 23-й победой на турнирах Большого шлема. Серена, также впервые ставшая матерью в 2017 году, — самая титулованная спортсменка Laureus Awards. На данный момент она является обладательницей пяти статуэток Laureus.

Гольфист Серхио Гарсия получил свою вторую премию Laureus спустя 18 лет после победы в номинации «Новичок года» в 2000 году. Испанец удостоился награды «Прорыв года» за успех на турнире Мастерс в 2017 году, свою первую за 74 сезона победу в соревновании серии «мейджор».

Лидером в борьбе за титул «Команда года» стала команда Mercedes AMG Petronas, удерживающая первенство в чемпионате «Формула-1» и завоевавшая Кубок конструкторов в четвертый раз подряд. Ей пришлось выдержать сравнение с равными по уровню соперниками — футбольным клубом «Реал Мадрид» и баскетбольной командой «Голден Стейт Уорриорз».