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Москва, 16.03.2018

На Украине гражданам РФ в день выборов не разрешат голосовать

«Expert Online» 2018

18 марта – в день президентских выборов – граждан РФ не пустят в российские дипломатические представительства на Украине.

Об этом заявил глава МВД «незалежной» Аресен Аваков. По его словам, доступ в учреждения будут иметь только лица исключительно с дипломатическим статусом, передаёт агентство «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что на Украине для россиян организованы четыре избирательных участка — в посольстве в Киеве, а также в консульствах, расположенных в Одессе, Харькове и Львове.

Напомним, что выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года. В них примут участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия Роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

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