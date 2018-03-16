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Москва, 16.03.2018

Порошенко заявил о начале «операции объединенных сил» в Донбассе

«Expert Online» 2018

Пётр Порошенко – глава «незалежной» заявил, что назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил в Донбассе.

При этом он напомнил, что Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому формат так называемой АТО в регионе будет изменен на «операцию Объединенных сил», передаёт РИА Новости.

По словам Порошенко, он поставил перед командующим задачу укрепить вооруженные силы настолько, «чтобы они были не только обороноспособны, но и способны освободить оккупированные территории от агрессора».

Ранее сообщалось, что в конце февраля Виктор Муженко – начальник Генштаба ВСУ – объявил о завершении так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях страны и изменении формата военной операции в регионе.

По его словам, закон, который 20 февраля был подписан президентом Украины Петром Порошенко, систематизирует задействование ВСУ для выполнения тех задач, которые военнослужащие выполняли в АТО, а также меняет формат основной операции.

Таким образом, как подчеркнул Муженко, теперь Украина переходит к операции Объединенных сил.

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