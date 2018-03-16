Посол России рассказал, зачем Лондону «сценарий» с отравлением Скрипаля

Александр Яковенко – посол РФ в Лондоне – рассказал, почему британские власти заинтересованы в обвинениях в адрес России в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По мнению дипломата, Великобритания оказалась в новых для себя обстоятельствах и пытается найти своё место в западном обществе, передаёт RT.

При этом Яковенко напомнил, что Великобритания выходят из Евросоюза, поэтому всё, что у них остаётся — это НАТО. И, пытаясь определиться, как быть дальше, Лондон решил присоединиться к антироссийской кампании и думать над тем, как сдержать Россию».

«Именно поэтому год назад появилась новая концепция государственной безопасности, в которой Россию назвали серьёзным врагом Великобритании», - отметил Яковенко.

Кроме того, он отметил, что переговоры по вопросу Brexit проходят довольно сложно и Лондону сейчас необходимо прийти к соглашению с ЕС. Но на данный момент, как считает Яковенко, переговоры не принесли никаких плодов

По словам дипломата, чтобы отвлечь всех от данного вопроса, властям нужно предъявить общественности что-то, что поможет «немного сместить внимание».

«Это прекрасный повод для того, чтобы запустить такую антироссийскую кампанию и совершать нападки на нашу страну. Вот такой сценарий написали в Лондоне», – резюмировал посол, добавив, что в долгосрочной перспективе такая позиция Великобритании недальновидная, так как им придётся объяснять, что стоит за всей этой историей с Солсбери и чем они занимаются в этой секретной химической лаборатории, которая находится в 12 км от города.

Ранее сообщалось, что Яковенко пообещал, что Россия будет оказывать на Великобританию «мощнейшее давление» по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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