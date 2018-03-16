Российский посол пообещал «мощнейшее давление» на Лондон

Александр Яковенко – посол РФ в Лондоне – заявил, что Россия будет оказывать на Великобританию «мощнейшее давление» по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24», выдержки из которого публикует ТАСС. По словам дипломата, «мы их с этой колеи уже не выпустим»

При этом он подчеркнул, что теперь уже британским властям придётся ответить, «в том числе и перед своим общественным мнением, за обвал российско-британских отношений».

Яковенко также отметил, что действия высших чинов Великобритании говорят «о качестве той политики, которая ведется в этой стране», и об «информировании людей о том, что у них происходит».

Кроме того, он пообещал, что Британия столкнётся с «достаточно неприятными последствиями» из-за «голословных обвинений».

Яковенко напомнил и о «загадочных» смертях бизнесменов Александра Перепеличного и Бориса Березовского в Великобритании.

«И это после того, как Березовский направил несколько писем в Россию с просьбой разрешить ему вернуться», — резюмировал Дипломат.

Ранее сообщалось, что по мнению генерал-лейтенанта советской военной разведки в отставке Виллема Роодаа, покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля ни по каким признакам не похоже на работу спецслужб.

При этом он подчеркнул, что как для России, так и для любой другой страны, причиной устранения перебежчика может быть «только явная, неизбежная, очень серьезная угроза интересам страны со стороны приговоренного», но в этой связи Скрипаль для РФ давно не представлял никаких интересов.

Дело об отравлении Сергея Скрипаля. Последние новости: Посол России рассказал, зачем Лондону «сценарий» с отравлением Скрипаля