СК РФ завел дело об отравлении Юлии Скрипаль и убийстве соратника Березовского

В Следственном комитете России (СК РФ) завели уголовное дело об отравлении в Солсбери гражданки России Юлии Скрипаль - дочери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля - по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунка «е», части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»), передаёт сайт ведомства.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту убийства в Лондоне соратника Бориса Березовского, бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Николая Глушкова - по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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