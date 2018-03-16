Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 16.03.2018

СК РФ завел дело об отравлении Юлии Скрипаль и убийстве соратника Березовского

«Expert Online» 2018

В Следственном комитете России (СК РФ) завели уголовное дело об отравлении в Солсбери гражданки России Юлии Скрипаль - дочери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля - по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунка «е», части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»), передаёт сайт ведомства.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту убийства в Лондоне соратника Бориса Березовского, бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Николая Глушкова - по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Дело об отравлении Сергея Скрипаля. Последние новости: Посол России рассказал, зачем Лондону «сценарий» с отравлением Скрипаля

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.
    Реклама

    TOP

    1. «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
      «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
    2. Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
      Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
    3. Британия так и не дождалась поддержки от Трампа в конфликте с Москвой
      Британия так и не дождалась поддержки от Трампа в конфликте с Москвой