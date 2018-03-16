Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 16.03.2018

США удвоили экспорт нефти

«Expert Online» 2018

В 2017 году США практически удвоили экспорт нефти до 1,1 миллиона баррелей в сутки. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает американское Управление энергетической информации (EIA).

Как передает агентство Bloomberg, США нарастили экспорт в том числе за счет роста добычи нефти, развития инфраструктуры и цен. Помимо этого американские нефтедобывающие компании стали поставлять продукцию в 36 стран вместо 27 в 2016 году. Так, например, импортером нефти из США стала Индия, которая в 2016 году еще не закупала сырье у Вашингтона.

Лидером по закупкам нефти у США остается Канада. Страна имеет долю в 29% от общего числа американского экспорта. До 20% нарастил долю импорта из США и Китай.

Напомним, в 2015 году Америка сняла запрет на экспорт нефти  и вот уже три года наращивает поставки за рубеж. В 2017 году США довели долю экспорта нефти до 17% от всех поставок углеводородов.

Новости дня. Экономическое обозрение: Китай напомнил США, кто кому банкир

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.
    Реклама

    TOP

    1. «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
      «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
    2. Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
      Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
    3. Британия так и не дождалась поддержки от Трампа в конфликте с Москвой
      Британия так и не дождалась поддержки от Трампа в конфликте с Москвой