США удвоили экспорт нефти

В 2017 году США практически удвоили экспорт нефти до 1,1 миллиона баррелей в сутки. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает американское Управление энергетической информации (EIA).

Как передает агентство Bloomberg, США нарастили экспорт в том числе за счет роста добычи нефти, развития инфраструктуры и цен. Помимо этого американские нефтедобывающие компании стали поставлять продукцию в 36 стран вместо 27 в 2016 году. Так, например, импортером нефти из США стала Индия, которая в 2016 году еще не закупала сырье у Вашингтона.

Лидером по закупкам нефти у США остается Канада. Страна имеет долю в 29% от общего числа американского экспорта. До 20% нарастил долю импорта из США и Китай.

Напомним, в 2015 году Америка сняла запрет на экспорт нефти и вот уже три года наращивает поставки за рубеж. В 2017 году США довели долю экспорта нефти до 17% от всех поставок углеводородов.

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