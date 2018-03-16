Стал известен соперник ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка ¼ финала Лиги Европы, в результате которой стал известен соперник ЦСКА – единственного представителя России на этой стадии второго по значимости клубного футбольного турнира Старого Света.

Им оказался лондонский «Арсенал». Четвертьфинальные матчи будут сыграны 5 и 12 апреля.

Напомним, накануне московский армейцы в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы на выезде уверенно переиграли французский «Лион» со счётом 3:2. Первый поединок в Москве «красно-синие» уступили со счётом 0:1. Однако, благодаря выездным голам, ЦСКА вышел в следующую стадию.