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Москва, 16.03.2018

Стал известен соперник ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы

«Expert Online» 2018

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка ¼ финала Лиги Европы, в результате которой стал известен соперник ЦСКА – единственного представителя России на этой стадии второго по значимости клубного футбольного турнира Старого Света.

Им оказался лондонский «Арсенал». Четвертьфинальные матчи будут сыграны 5 и 12 апреля.

Напомним, накануне московский армейцы в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы на выезде уверенно переиграли французский «Лион» со счётом 3:2. Первый поединок в Москве «красно-синие» уступили со счётом 0:1. Однако, благодаря выездным голам, ЦСКА вышел в следующую стадию.

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