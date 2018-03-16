Ветеран ГРУ о деле Скрипаля: спецслужбы так не действуют

Покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля ни по каким признакам не похоже на работу спецслужб. Об этом Sputnik Эстония заявил генерал-лейтенант советской военной разведки в отставке Виллем Роода.

Эксперт рассказал, что Скрипаль в свое время обладал доступом к очень «чувствительным сведениям, включая агентурные, о кадрах военной разведки». Он выдал Англии десятки людей, которые могли серьезно пострадать от этого. В этой связи у экс-офицера ГРУ «могли оставаться личные враги из числа тех, кому он причинил вред, и которые могли ненавидеть его до такой степени, что решились на убийство».

При этом Роода отмечает, что под сомнение версию личной мести ставят выбор времени и места покушения, орудие убийства и само его исполнение. По словам генерала, здесь действовали либо не профессионалы, либо профессионалы, которые добивались международного скандала накануне выборов в России.

Если все-таки принять за основу сомнительную версию личной мести бывших коллег Скрипаля, то покушавшийся должен быть способен «раздобыть редкую отраву и обладающим достаточной специальной подготовкой, чтобы ее применить», говорит Роода.

Однако, по его словам, военная разведка никогда не использовала экзотические яды или радиоактивные вещества для тайного устранения врагов, как и яд «Новичок», хоть и состоявший в прошлом на вооружении советской армии, но для тайных операций никогда не использовавшийся из-за несоответствия требованиям военной разведки. «У спецслужб всех крупных стран мира есть намного более "удобные" и практически не выявляемые средства устранения врагов», - сообщает Роода, который исключает причастия России к отравлению из-за отсутствия у страны мотивов.

Генерал уверен, что как для России, так и для любой другой страны, причиной устранения перебежчика может быть «только явная, неизбежная и очень серьезная угроза интересам страны со стороны приговоренного», но в этой связи Скрипаль для России давно не представлял никаких интересов.

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