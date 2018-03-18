Как в Британии использовали российский газ

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила на минувшей неделе, обвиняя Россию в причастности к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля, что ее страна вместе с Евросоюзом активно продолжает сейчас поиски возможностей для снижения степени зависимости от газа российского производства, сообщил сайт Pronedra.ru. О прямых санкциях, однако, речь не идет.

По информации компании «Газпром экспорт», поставками в Британию занимается 100-процентная дочерняя компания «Газпром Юкей Маркетинг энд Трейдинг» (ГМиТ). Начав с объемов в 290 млн кубометров, говорится в отчете «Газпром-экспорта», в 2014 году Группа Газпром поставила на рынок Великобритании 10,9 млрд куб. м природного газа.

По данным «Газпром экспорта» за 2017 год, поставки природного газа в Британию достигли 16,2 миллиарда кубометров. Этот объем составляет 40% процентов общего импорта и более чем 20% потребления газа в Британии.

Столь быстрый рост поставок газа происходит на фоне сокращения использования в Британии угля, значительная часть которого, кстати, тоже поставляется из РФ.

При этом в структуру поставок, наряду с собственно российским, входит газ датской компании ДОНГ, а также газ, закупаемый ГМиТ непосредственно на рынке. Почти 40% газа на европейском рынке поставлено «Газпромом».

Оценивая эту ситуацию, руководитель отдела исследований подразделения Europe Gas в WoodMac Мюррэй Дуглас заявил, что Великобритания не находится сегодня зависимости от прямых поставок природного газа из Российской Федерации, но сбои с поставками топлива в континентальную Европу, если бы они имели место, неизбежно повлияли бы на стоимость газа в Британии. Однако и собственно российский газ, по данным «Газпром экспорт», также идет в эту страну.