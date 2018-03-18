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Москва, 19.03.2018

ОБСЕ ведет мониторинг недопуска россиян к голосованию на Украине

«Expert Online» 2018
  • ОБСЕ ведет мониторинг недопуска россиян к голосованию на Украине
osce.org

Пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер сделал заявление в связи с недопуском живущих на Украине россиян в посольство в Киеве и консульства в Одессе, Львове и Харькове для голосования на выборах президента РФ: «Наш мандат на проведение наблюдения охватывает только процесс голосования в России»,— цитирует его слова ТАСС. Агентство отмечает, что Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) является уполномоченным органом ОБСЕ по наблюдению за выборами по всему миру.

Томас Раймер заявил также о позиции Бюро, согласно которой международные стандарты или соглашения об обеспечении голосования на зарубежных выборах отсутствуют, и поэтому данный вопрос необходимо решать в межгосударственном порядке.

В то же время, как сообщили "Известия" со ссылкой на члена Центризбиркома России Василия Лихачева, ОБСЕ - по обращению МИД РФ и ЦИК РФ - дала указание своей миссии на Украине вести мониторинг и собирать документальный материал о недопуске граждан России на выборы.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков мотивировал свое решение о запрете россиянам голосовать 18 марта на территории российских дипучреждений тем, что голосование проходит в Крыму.

Несмотря на позицию БДИПЧ, беспрепятственный в допуск граждан другой страны к ее дипломатическим представительствам, для участия в выборах или по иному поводу, несомненно, является международным стандартом.

Дополнение.

Во второй половине дня 18 марта директор по коммуникациям Парламентской ассамблеи ОБСЕ сообщил  корреспонденту ТАСС в Вене, что ассамблея выразила обеспокоенность блокированием на Украине доступа россиян к голосованию и обратилась к постоянному представителю Киева при ОБСЕ Игорю Прокопчуку с призывом обеспечить голосование россиян, а также избегать провокаций. В то же время он подтвердил позицию своей организации упомянутых международных стандартов в этом вопросе, сказав, что они ему неизвестны.

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