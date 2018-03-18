Владимир Путин прокомментировал промежуточные итоги выборов президента РФ

Владимир Путин пообщался с журналистами в своем предвыборном штабе. Главу государства спросили о возможных перестановках в правительстве после его избрания на новый срок. На что президент попросил дождаться момента инаугурации.

Он также считает смешным предположения о том, что он может вернуться на президентский пост в 2030 году.

На вопрос, останется ли прежним курс и политика управления, президент ответил: "Все течет, все меняется".

К данному моменту, после обработки более 50% бюллетеней Владимир Путин набирает более 75% голосов избирателей на сегодняшних выборах.