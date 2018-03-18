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Москва, 19.03.2018

Явка на президентских выборах намного превосходит явку 2012 года

«Expert Online» 2018

За час до закрытия избирательных участков на Дальнем Востоке явка на выборах президента России превзошла явку на предыдущих президентских выборах 2012 года  в 2,5 раза.

Обнародуя данные на 10.00 по московскому времени,  глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила: «на 10:00 в 2000 году явка составила 6,36%, в 2004 — 8,01%, 2008 — 8,94%, 2012 — 6,53%, 2018 — 16,55%», — приводит ее слова газета "Известия".

Наиболее активны с утра западные регионы. В Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах явка выше той, что была на то же время в 2012 году, на 28%.

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