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Москва, 19.03.2018

«Забастовка избирателей» провалилась

«Expert Online» 2018

За три часа до окончания выборов (по состоянию на 17.08 московского времени) явка избирателей на выборах президента России перевалила за половину списочного состава избирателей, составив 51,9%, сообщил информационный центр ЦИК РФ.

Борьба за явку была особенно заметна в ходе президентской компании 2018 года. Одновременно с этим не зарегистрированный в качестве кандидата общественный деятель Алексей Навальный призывал к "забастовке избирателей". Митинги под такими лозунгами прошли в некоторых городах России, сообщил сайт "Новой газеты". За нарушение правил порядка проведения публичной акции на них было задержано, по ее данным, 257 человек, большинство из них, в том числе и сам Алексей Навальный, уже отпущены из ОВД.

Минимальный порог явки (ранее - 50% списочного состава избирателей) на выборах президента в 2006 году был отменен. Уровень явки воспринимается как неформальный показатель легитимности выборов.

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