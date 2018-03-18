«Забастовка избирателей» провалилась

За три часа до окончания выборов (по состоянию на 17.08 московского времени) явка избирателей на выборах президента России перевалила за половину списочного состава избирателей, составив 51,9%, сообщил информационный центр ЦИК РФ.

Борьба за явку была особенно заметна в ходе президентской компании 2018 года. Одновременно с этим не зарегистрированный в качестве кандидата общественный деятель Алексей Навальный призывал к "забастовке избирателей". Митинги под такими лозунгами прошли в некоторых городах России, сообщил сайт "Новой газеты". За нарушение правил порядка проведения публичной акции на них было задержано, по ее данным, 257 человек, большинство из них, в том числе и сам Алексей Навальный, уже отпущены из ОВД.

Минимальный порог явки (ранее - 50% списочного состава избирателей) на выборах президента в 2006 году был отменен. Уровень явки воспринимается как неформальный показатель легитимности выборов.