Партии Германии поздравляют Путина с победой на выборах

С переизбранием на пост президента России Владимира Путина поздравило руководство немецкой консервативной партии «Альтернатива для Германии», сообщает Regnum со ссылкой на опубликованное сегодня, 19 марта совместное заявление сопредседателей партии.

«Поздравляем Владимира Путина с переизбранием на посту главы государства, желаем ему успеха и политической осмотрительности в течение следующего президентского срока», — говорится поздравлении глав партии Александера Гауланда и Йорга Мойтена.

Политики также призывают, вернуть отношения с Россией в русло дружбы и диалога, а также отменить санкции против РФ, введенные Евросоюзом.

Владимира Путина поздравили и в альянсе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) – правящего политического объединения Германии, которое возглавляет канцлер Ангела Меркель.

Ранее, 19 марта поздравительные телеграммы российскому лидеру Владимиру Путину направил ряд зарубежных лидеров. Отмечается, что европейские руководители пока не спешат поздравить президента Путина с успехом на выборах 18 марта.

Напомним, Владимир Путин с подавляющим преимуществом выиграл выборы главы государства в России. Он набрал почти 77% голосов избирателей. Явка избирателей составила чуть менее 67%.