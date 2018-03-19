Фаворит фондового рынка

Роснефть демонстрирует сильные финансовые результаты, высокую дивидендную доходность и полностью выплачивает кредит за ТНК-BP

К корпоративной отчетности Роснефти отношении особое и ее значимость не ограничивается пределами Российской Федерации, ведь широко известно, что Роснефть – это крупнейшая публичная нефтяная компания мира. Для экономики России важно, что это – один из крупнейших налогоплательщиков страны, для фондового рынка РФ акции компании наряду с Газпромом и Сбербанком являются системообразующими.

Так вот, финансовый отчет Роснефти за 2017 год по МСФО за IV квартал и за весь 2017 год оказался лучше консенсус-прогноза, особенно, что касается EBITDA (увеличение за 2017 год на 9,8% в рублевом выражении - до 1,4 трлн. руб., и на 24,4% в долларовом выражении - до 24 млрд долл.), особо значимого показателя для аналитиков, а также выручки. Выручка компании по итогам 2017 года увеличилась на 20,6% в рублевом выражении и на 37,8% в долларовом, достигнув 6,0 трлн. рублей, или 106,4 млрд. долл. Причем, динамика годовой выручки снова выше, чем у конкурентов: выручка Total в долларовом выражении возросла на 14,5%, ExxonMobil – на 17,4%, Chevron – на 23,8%, Shell – на 30,7%, BP – на 31,3%, Statoil – на 33,5%.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам (чистая прибыль за вычетом доли неконтролирующих акционеров) по итогам IV квартала 2017 года составила 100 млрд рублей, увеличившись более чем в два раза квартал к кварталу. По итогам всего 2017 года данный показатель вырос в рублевом выражении на 27,6% и на 40,7% – в долларовом.

Свободный денежный поток остается положительным уже 23 квартала подряд, несмотря на то, что в 2017 году объем капитальных затрат вырос на 30 процентов, что связано прежде всего с расширением программы бурения на зрелых месторождениях и развитием новых крупных проектов. Компания сохраняет комфортный уровень долговой нагрузки. Показатель соотношения чистого долга к EBITDA у Роснефти составляет около 2,0.

По итогам 2017 года компания обеспечила плановое погашение всех долговых обязательств. В том числе - и это очень важный показатель для кредитной истории Роснефти - был полностью погашен кредит, взятый на приобретение ТНК-BP. Компания является первоклассным заемщиком, о чем свидетельствует, в том числе, высокий кредитный рейтинг инвестиционного уровня, присвоенный ей агентством Moody's.

Роснефти удается находить удачный баланс между инвестициями (а это создает основу для роста денежного потока в будущем) и выплатой дивидендов, которые по итогам 2017 года составят 50% от чистой прибыли по МСФО - доля, которой не может похвастаться Газпром и многие другие компании с государственным участием. К 2020 году Роснефть подходит уже с двузначной дивидендной доходностью, что делает ее акции одними из наиболее привлекательных на российском фондовом рынке по этому показателю.

Кроме растущих цен на нефть, на показатели Роснефти повлиял синергетический эффект от интеграции новых активов, прежде всего Башнефти, а также жесткий контроль над издержками и усиление позиций в трейдинге. По результатам 2017 года Роснефть сохранила лидерство среди мировых публичных компаний по удельным затратам на добычу (177 руб. на б.н.э., или 3 долл. на б.н.э.). Важно и то, что по уровню эффективности Роснефть превосходит крупнейшую частную нефтяную компанию России – ЛУКОЙЛ, так по итогам третьего квартала (по четвертому кварталу 2017 года отчетности ЛУКОЙЛа пока нет), EBITDA на баррель добычи у Роснефти – 12,9 долл., у ЛУКОЙЛа – 10,8 долл.

Есть основания предполагать, что в 2018 году отчетность Роснефти будет еще сильнее, чем в 2017 году, в том числе благодаря тому, что в финансовых документах будет отражена консолидация купленных активов, в том числе зарубежных, таких как Zohr ( добыча газа на шельфе Египта, в нем у Роснефти 30%, добыча началась в конце прошлого года), Essar Oil Limited (индийская переработка, 49% в жесткой конкуренции с ведущими мировыми игроками Роснефть купила в конце прошлого года), Мессояха (СП с "Газпром нефтью", добыча началась в конце прошлого года) и других.

На текущий момент момент, по данным Bloomberg, консенсус-прогноз целевой цены по акциям Роснефти составляет 411 руб., что предполагает потенциал роста по сравнению с текущей ценой в 29%, это одна из самых высоких оценок инвестиционной привлекательности среди всех акций РФ. При этом мы не исключаем, что после выхода отчетности аналитики будут повышать свои оценки как будущих финансовых показателей, так и целевой цены бумаг Роснефти.