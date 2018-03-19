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Москва, 20.03.2018

Грудинин признал своё поражение на президентских выборах-2018

«Expert Online» 2018

Павел Грудинин – кандидат от КПРФ, который занял второе место на президентских выборах-2018 – заявил о признании победы действующего главы государства Владимира Путина.

По его словам, он абсолютно убеждён, что нынешний президент победил. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, которая проходила в центральном офисе агентства «Интерфакс».

При этом Грудинин в очередной раз подчеркнул, что то что было сделано чиновниками, властями, в том числе и СМИ, за время предвыборной гонки позволяет ему сказать, что «это были «грязные» выборы, это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам».

Отвечая на вопрос об отношении к возможным предложениям постов в структурах исполнительной власти, Грудинин отметил, что «конечно, все предложения, которые поступят, будут обсуждены, и после этого будет принято решение».

Напомним, на прошедших 18 марта выборах президента РФ представитель КПРФ Павел Грудинин занял второе место, набрав около 12% голосов избирателей. Победу в первом туре выборов-2018 одержал действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали почти 77% граждан РФ.

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