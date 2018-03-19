Куда катится «крипта»

Новость о запрете рекламы криптовалют в Google обвалила курс биткоина, который и без того уже очень сильно упал по сравнению с пиком прошлого года, еще на 7%. Потери понесли и другие известные криптовалюты. Тем не менее, участники рынка и аналитики настроены довольно-таки оптимистично, говоря о «чистке рынка» и неизбежной коррекции. Тенденции отношения к «крипте» в мире очень разнонаправленные

Переоценка ценностей

По данным Cointelegraph, биткоин за одни сутки упал на 7% на фоне новостей о предстоящем запрете рекламы криптовалют в Google. Ранее поисковик Google объявил, что с июня запретит рекламу ICO и криптовалют. До этой компании на такой же шаг пошла соцсеть Facebook. По слухам, планы запретить рекламу криптовалют и криптовалютных обменников есть также у Twitter.

К 14:20 мск 18 марта биткоин стоил 7,5 тысячи долларов, вечером 17 марта курс колебался около 8 тысяч долларов, пишет Лента.ру. Вместе с биткоином на новостях падают курсы и других криптовалют. Так, Ethereum к 14:30 стоил 500 долларов, потеряв с 17 марта 10%. Ripple за сутки подешевел на 11 процентов до 60 центов.

В целом, считает генеральный директор инвестиционной компании «Харитонов Капитал» Максим Харитонов, криптовалюты являются высокорисковым спекулятивным инструментом, поэтому резкие скачки курса для них — это нормально. С биткоином, который коснулся отметки 19 756 долларов в декабре 2017 года, а затем пошел вниз до $6444, ничего не произошло, просто его покупатели и продавцы стали по-другому оценивать его стоимость. В отрасли произошла переоценка рисков, связанных с криптовалютами, переоценка их применимости для расчетов за товары и услуги.

Например, рассказывает аналитик, Германия в начале марта официально признала биткоин платежным средством. В то же время Япония остановила работу двух криптовалютных бирж, плюс штрафует некоторые другие биржи, которые торгуют активами, которые можно назвать цифровыми, и, видимо, выходят за рамки существующего законодательства. Национальный банк Китая отказывается признавать биткоин платежным средством.

В таких условиях совершенно нормально, что Google вслед за Facebook запрещает рекламу криптовалют: регуляторы тех стран, где криптовалюты находятся вне законодательного поля, могут оштрафовать Google за рекламу криптовалют и корпорация не хочет подставлять ни себя, ни своих пользователей. Тем более, что шанс случайно получить в качестве заказчика рекламы какое-нибудь не совсем честное или совсем не честное ICO достаточно велик.

Для рынка рекламы это означает, уверен аналитик, что рекламировать криптовалюту будут в основном тематические сайты, youtube-каналы и вообще реклама из поисковиков и соцсетей перейдет на специализированные площадки, а создатели таких площадок получат дополнительные рекламные бюджеты и траффик. Может быть, даже сам Google сможет выиграть от этого, выводя рекламу криптовалют на организации, формально от него не зависящие, но являющиеся связанными с его сотрудниками или вычислительными мощностями. Нужно понимать, что основная численность инвесторов в криптовалюты — это неквалифицированные инвесторы, и совсем небольшая доля — это профессионалы, пришедшие с других финансовых рынков.

Поскольку спекуляция таким активом является, по сути, игрой с нулевой суммой, когда деньги перераспределяются между игроками, то, чтобы не произошло мгновенного перераспределения денег от новичков к профессионалам, первых надо защищать. Как законодательно, так и путем запрета на агрессивную рекламу, которая может вызвать желание баснословно быстро заработать на криптовалютной бирже баснословные деньги. Скорее всего, считает Максим Харитонов, скорость падения биткоина была обусловлена как раз паникой среди непрофессионалов, которых малейшее движение рынка вниз пугает и они начинают лихорадочно продавать.

Без паники

Причина происходящего в том, что ни Google, ни Twitter не желают разбираться в степени адекватности рекламируемых криптопроектов, считает, в свою очередь, сооснователь блокчейн-проекта BitClave Василий Трофимчук. И чтобы не оказаться крайними в какой-нибудь некрасивой ситуации с большими деньгами, им проще целиком запретить рекламу криптовалюты.

В целом специалист по блокчейн настроен оптимистично. Если говорить отдельно про Google, то, например, эта новость никак не повлияет на Китай, уверен он. Там этот поисковик итак не работал, хотя большая часть криптовалюты ходит именно здесь. А для остального мира запрет рекламы в Google и Facebook снизит количество мошенничества и обмана, спрос на криптовалюту будет более стабильно расти. А также, запрет на рекламу позволит ускоренно развиваться интернету, построенному вне Google, говорит Василий Трофимчук. Как, например, возникают новые проекты, такие как desearch.io. Это новые площадки, которые дадут возможность рекламировать криптовалюту взамен Google.

Сейчас происходит чистка рынка на фоне многих негативных новостей, констатирует основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук. В их числе реализация больших объемов бывшими менеджерами криптобирж, запрет торговли в Южной Корее. Есть и небольшое количество позитивных новостей (легализация биткойнов в Германии), есть и ожидания введения регулятивных мер в отношении криптовалют.

Эта чистка рынка — следующий логичный этап его эволюции, уверен Дмитрий Мацук. Среди ICO очень много мошенничества и некачественных решений, поэтому рекламодатели и поспешили ограничить распространение информации. Благодаря ужесточению регулирования, ситуация должна стать проще и безопасней, самый верный ход сейчас — следить за ней и не поддаваться паническим состояниям.

Искусственный рост и естественное падение

Если ранее многие обвиняли криптовалюты в том, что их рост искусственный и происходит в отрыве от новостей на рынке, то теперь мы можем наблюдать обратную тенденцию: криптовалюты начали реагировать на новости, которые с ними напрямую связаны, констатирует член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов. В том числе и поэтому, особо удивляться не чему — это естественная реакция рынка на ограничения.

Но общая тенденция прослеживается, уверен эксперт. Реклама криптовалют на основных интернет площадках резко ограничивается, и это скорее связано не с их функциями или статусом, а с опасением площадок попасть под санкции регулятора, который в своих отношениях с этим столь новым финансовым явлением еще не определился. Но в целом, криптоинвесторы уже привыкли к таким резким движениям курса и оценивают свои вложения как долгосрочные, а не краткосрочные, именно поэтому корректировки не способны напугать рынок, считает он. «Я бы говорил о желании неких крупных трейдеров поспекулировать курсом криптовалют и закупиться на падении, так что ничего нового не происходит», — отмечает Никита Куликов.