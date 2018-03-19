Макрон поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Эммануэль Макрон – глава Франции – провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

В ходе беседы он поздравил Путина с победой на президентских выборах-2018, передаёт пресс-служба Елисейского дворца.

При этом отмечается, что Макрон обратился к России и её народу от имени Франции с пожеланиями успеха в деле политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны.

Кроме того, глава Франции призвал к конструктивному диалогу между двумя странами и остальными европейскими государствами.

Ранее сообщалось, что поздравительные телеграммы Владимиру Путину направил ряд зарубежных лидеров, а также некоторые партии Германии.

Напомним, накануне в России состоялись президентские выборы, на которых при рекордной явке избирателей (около 67%) победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По последним данным ЦИК, за него отдали свои голоса почти 77% россиян.