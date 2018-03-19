Мировые СМИ о выборах: рекордная явка в момент плохих отношений с Западом

Западные СМИ отмечают, что выборы президента РФ, прошедшие на фоне охлаждения отношений с Западом, показали высокую явку по сравнению с 2012 годом, свидетельствует мониторинг западных СМИ, подготовленный РИА новости.

Отмечается, что помимо победы Владимира Путина западные СМИ с интересом обсуждают других кандидатов – кто они и что предлагают избирателям.



Как пишет Washington Post, самым большим вопросом был уровень явки.

«Пока независимые исследования показывают, что большинство россиян продолжают поддерживать Путина в качестве президента, недостаток неопределенности или популярных оппозиционных кандидатов угрожал привести к тому, что люди останутся дома», — сообщают авторы статьи.

Испанская Vanguardia поднимает вопрос о приемнике, поскольку по мнению издания, этот срок «вероятно может стать последним для Владимира Путина». «Внутренние проблемы — продолжать борьбу с бедностью и поднимать экономику после кризиса, и внешние вопросы с западными странами», — пишет Vanguardia.

Немецкая газета Suddeutsche Zeitung отмечает, что «выборы состоялись в разгар усилившейся напряженности в отношениях с Западом». Издание остановилось на отравлении Скрипаля, из-за которого накануне выборов было выслано из Лондона 23 российских дипломата. Мониторинг показывает, что охлаждение отношений между Россией и Великобританией сказалось в отсутствии интереса у британских СМИ к выборам в России. Пока Лондон не спешит со статьями, посвященными итогам этого события.

А вот аналитик телеканала CNN Саманта Виноград убеждена, что переизбрание Путина привнесет еще больше «враждебности» в отношения России и Запада.

По мнению немецкого журнала Spiegel, вопрос был не в том, победит ли Путин, а в том, с каким результатом. «Дебаты о лучшей программе для будущего России не состоялись», — пишет Spiegel. Издание отмечает, что в теледебатах Путин не принимал участия, Жириновский обозвал Собчак, а Сурайкин грозился сломать челюсть Грудинину.

Wall Street Journal пишет, что «внешняя политика Путина вместе с усилиями по восстановлению российских Вооруженных сил стала частью попыток усилить позиции страны на мировой арене — кампания, которая помогла Путину достигнуть большой популярности среди народа».



