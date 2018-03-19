На Украине покончил с собой подозреваемый в крушении Boeing 777 в Донбассе

Владислав Волошин – бывший военный пилот ВСУ, в последнее время работавший исполняющим обязанности директора Николаевского международного аэропорта, которого подозревали в атаке на Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году – покончил с собой.

По информации украинских СМИ, рядом с его телом, был обнаружен боевой пистолет ПМ без номера. В настоящее время оружие направлено на экспертизу.

Согласно предварительной информации, отставной военнослужащий совершил попытку суицида у себя дома. Он был госпитализирован, однако умер по дороге в больницу. Как утверждают его родственники, в последнее время 29-летний Волошин находился в подавленном состоянии и вслух рассуждал о планах уйти из жизни.

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько убеждён, что Волошина могли «убрать» спецслужбы «незалежной», как одного из опасных свидетелей, который мог бы приоткрыть завесу тайны над гибелью МН17, передаёт РИА Новости.

«Совершенно очевидно, что России было не нужно и не выгодно сбивать этот самолёт, и что всё это была провокация, направленная против нашей страны», – подчеркнул Безпалько.

По его мнению, Киев и его западные партнёры постараются сделать все, чтобы правда о трагедии рейса МН17 как можно дольше не была открыта. При этом он считает, что скорее всего, это дело «уйдёт в тень».

«Может быть, ещё кто-то из тех людей, которые могли бы пролить свет на это дело, гарантированно «замолчит» тем или иным образом. Так что, полагаю, истину мы можем узнать ещё очень и очень нескоро», – резюмировал политолог.

Напомним, Волошин является предполагаемым виновником крушения малайзийского Boeing-777 рейсом MH17, рухнувшего в зоне боевых действий в Донбассе 17 июля 2014 года.

Ещё в декабре того же года украинский военный на допросе рассказал, что пассажирский лайнер мог быть сбит самолётом Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации ВВС Украины, пилотируемым капитаном Волошиным.

В результате той трагедии погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа Boeing-777. Власти Украины и представители Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга.

Результаты расследования, которое проводят следователи из пяти стран — Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины – до сих пор официально не озвучены.