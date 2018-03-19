На выборах президента России обработано 99%,8 протоколов

На прошедших 18 марта выборах президента России действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин побеждает на момент обработки 99,75% протоколов со значительным отрывом от других кандидатов. Он набрал 76,67%. Это рекорд в плане поддержки избирателей на выборах в его политической карьере. На втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин, который набрал 11,78%, на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%.

Результат ведущей Ксении Собчак составляет 1,67%, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский получил 1,04% голосов. За Бориса Титова проголосовали 0,76%, у Максима Сурайкина 0,68%, а у Сергея Бабурина — 0,65%.

Явка по данным ЦИК составила 67%.