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Москва, 19.03.2018

На выборах президента России обработано 99%,8 протоколов

«Expert Online» 2018

На прошедших 18 марта выборах президента России действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин побеждает на момент обработки 99,75% протоколов со значительным отрывом от других кандидатов. Он набрал  76,67%. Это рекорд  в плане поддержки избирателей на выборах в его политической  карьере. На втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин, который набрал 11,78%, на  третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%.

Результат ведущей Ксении Собчак составляет  1,67%, лидер партии  «Яблоко» Григорий Явлинский получил 1,04% голосов. За Бориса Титова проголосовали 0,76%, у Максима Сурайкина 0,68%, а у Сергея Бабурина — 0,65%.

Явка по данным ЦИК составила 67%.

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