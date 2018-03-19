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Москва, 19.03.2018

Начали поступать поздравления от мировых лидеров Владимиру Путину в связи с победой на выборах

«Expert Online» 2018

Мировые лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента России. Среди тех, кто направил поздравительные телеграммы  - председатель КНР Си Цзиньпин, казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко , глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Китайский лидер Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме  отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений, который стал «примером международных отношений нового типа, основанных на взаимоуважении, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве».

«Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление её авторитета на международной арене», — говорится в поздравлении белорусского лидера.

Александр Лукашенко также надеется на скорый визит президента Путина в Минск.

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