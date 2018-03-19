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Москва, 20.03.2018

Премию Gold Print Awards поддержали ИД «Толока» и компания «Фанагория»

«Expert Online» 2018

Премия является уникальной наградой в области медиарекламы, которая призвана поощрить проекты и инициативы рекламодателей, использующих печатные медиа как основную площадку размещения.

В ряд Издательских домов, пополнивших Попечительский совет Премии в 2018 году, вошел Издательский Дом  «Толока». Вхождение Издательского Дома в пул учредителей прокомментировала Ольга Титова-Санчук, коммерческий директор ИД «Толока»:  «Пресса всегда была единственным платным медиа в нашей стране и за долгие годы выросла в огромную индустрию. Хотя времена меняются, значимость мнения журналистов остается. Сегодня мир переполнен информацией, и для человека стресс – отобрать ее, поэтому экспертное мнение становится все более важным. Взгляд на мир через призму журналистского текста – это то, что дает нам пресса. По сути, картинки и истории бесполезны, если они не находят дорогу к читателю, не вызывают у него доверия. Сегодня издательские дома идут в ногу со временем и создают такой контент, который отвечает запросам читателя, что подтверждается миллионными тиражами, как наших коллег, так и ИД «Толока». Экспертное мнение журналистов и сегодня, и в будущем будет помогать людям ориентироваться в мире информации, товаров и услуг. Поэтому очень важным событием для нашего издательского дома стало поддержание премии Gold Print Awards, так как эта площадка объединяет интересы наших партнеров и читателей. Пресса дает быстрый и прямой доступ к аудитории, а премия Gold Print Awards, несомненно, важный шаг на пути улучшения диалога рекламодателей и издателей».

В этом году Официальным поставщиком Премии стало одно из крупнейших винодельческих предприятий России -  «Фанагория».  Высокое качество терруарных вин заслуженно занимают первые места в профессиональных конкурсах и дегустациях, получают высокую оценку ведущих мировых экспертов. Продукция под маркой «Фанагория» создаст особую атмосферу церемонии награждения II Национальной Премии Gold Print Awards – 2018. Почему ведущая отечественная винодельческая компания решила поддержать Премию, рассказал Петр Романишин, генеральный директор ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория»:

«Вино – это тысячелетняя история цивилизации, оно сопровождает человека в самые торжественные моменты его жизни. Идеи сегодняшних номинантов Премии тоже призваны дарить людям радость, делать жизнь красивее. Принимая решение об участии в Премии, мы сочли, что фанагорийские вина, созданные под благодатным кубанским солнцем, станут прекрасным дополнением к новым смелым, иногда провокативным, но всегда креативным проектам. Желаем мудрости Жюри и удачи всем номинантам!»

Gold Print Awards учреждена в 2017 году по инициативе руководства крупнейших издательских домов России: ИД «Аргументы и Факты», «Бизнес Ньюс Медиа», ИД «Коммерсантъ», ИД «Комсомольская правда», ИД «Московский Комсомолец», Международная медиа группа ACMG, Burda Media Company, Hearst Shkulev Publishing, ИД «МедиаБизнес», Медиахолдинг «Эксперт» при поддержке общественных организаций: Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) и Союза издателей «ГИПП».

Церемония вручения II Национальной Премии в области медиарекламы за проекты и достижения рекламодателей в печатных медиа – Gold Print Awards – 2018 состоится 5 апреля в отеле «Метрополь». 

Справка о Премии:

Gold Print Awards учреждена в 2017 году крупнейшими Издательскими домами России: ACMG;  Bauer Media Group; Burda Media Company; Hearst Shkulev Media;  Independent Media;  «Ведомости»; ИД «Аргументы и Факты»; ИД «Вечерняя Москва»; ИД  «За рулем»; ИД «Коммерсантъ»; ИД «Комсомольская правда»;  ИД «МедиаБизнес»; ИД  «Московский Комсомолец»;  ИД «Толока»; ИД «Эксперт»; проект «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ»; ИД «Советский спорт, http://www.goldprintawards.ru/ 

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