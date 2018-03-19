Приток в активы РФ вырос третью неделю подряд

За неделю по 14 марта приток средств в фонды, инвестирующие в активы вырос до 146 млн долл. против притока в 112 млн долл. и в 111 млн долл. за предыдущие две недели.

Согласно данным экспертов Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), фонды, ориентированные исключительно на нашу страну, снижают вложения, при этом глобальные – увеличивают. В частности, за отчётную неделю глобальные фонды (GEM) привлекли 117 млн долл. в активы РФ.

Между тем фонды, инвестирующие исключительно в российский рынок (Russia-dedicated funds) обеспечили притоком только в 6,7 млн долл. Из них пассивные фонды показали приток 93,5 млн долл., а активные фонды — 46,4 млн долл.

Всего фонды emerging markets привлекли 2,6 млрд долл. против 768 млн долл. неделей ранее, а глобальные фонды развивающихся рынков привлекли 2,5 млрд долл.

На третьем месте по притоку финансов региональные фонды. Так фонды региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) показали приток в 49,4 млн долл., Латинская Америка — в 283 млн долл., Бразилия – 380 млн долл., Китай – 1,3 млрд долл., млн.

А вот фонды Азии (кроме Японии) по итогам отчётной недели получили отток на общую сумму 121 млн долл.