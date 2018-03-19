Раскрыта правда о победе сборной СССР по баскетболу в финале ОИ-1972

Йозеф Блаттер – бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА), работавший во время Олимпийских игр 1972 года судьей-хронометристом – раскрыл подробности легендарной победы сборной СССР по баскетболу над командой США.

По словам Блаттера, перед победным броском Александра Белова оставалось не три секунды, как принято считать, а всего – одна.

При этом он утверждает, что добавить ещё две секунды решил генеральный секретарь Международной федерации баскетбола Уильям Джонс

«Дело в том, что одной секундой возобновить матч невозможно», - рассказал чиновник.

Поэтому, как вспоминает Блаттер, техник перевёл часы, так что на секундометре остались не доигранными три секунды.

«Мяч был у русских, они вводили его в игру. Время пошло, мяч полетел через всю площадку к одному из ваших баскетболистов. И он послал его в корзину. Сразу после этого три секунды истекли. В результате Россия выиграла с преимуществом в одно очко», — резюмировал он.

Напомним, в финале Олимпиады 1972 года в Мюнхене сборная СССР обыграла команду США со счетом 51:50. Победу нашей команде на последних секундах игры принёс Александр Белов, отправивший мяч в корзину после великолепного паса Ивана Едешко через всю площадку.