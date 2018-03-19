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Москва, 19.03.2018

Разведка США установила «секретный канал» связи с Северной Кореей.

«Expert Online» 2018

Разведка США установила неофициальный контакт с КНДР, сообщает CBS News cо ссылкой на трех неназванных американских чиновников.

По словам источников, главные усилия в этом вопросе предпринимает Центральное разведывательное управление, глава которого Майк Помпео был ранее  назначен новым госсекретарем президентом США Дональдом Трампом.

По сообщению источников CBS News,  бывший разведчик Помпео намерен  использовать  «тихую дипломатию», которая подразумевает  использование секретных каналов при урегулировании вопросов между странами, а не только  официальные дипломатические связи.

Ранее также поступили сведения, что  в подготовке встречи американского президента Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына главная роль отведена не дипломатам, а ЦРУ.

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