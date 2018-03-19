У России появилась причина выйти из ОПЕК+

Россия рассмотрит возможность постепенного выхода из сделки ОПЕК+ после восстановления баланса на международном рынке нефти, заявил в понедельник министр энергетики РФ Александр Новак в интервью Bloomberg TV. Как передает ТАСС со ссылкой на заявление министра, баланс между спросом и предложением на нефтяном рынке, по оценке Новака, может быть достигнут в третьем - четвертом квартале текущего года.

Ранее министр нефти Ирана (член ОПЕК, также участвует в соглашении) Бижан Намдар Зангане допустил, что Россия может выйти из сделки ОПЕК+ до конца 2018 года.

«Как только цель - балансировка рынка - будет достигнута, мы начнем рассматривать возможность постепенного выхода из сделки (ОПЕК+ о сокращении добычи нефти)», - сообщил Александр Новак.



Он подчеркнул при этом, что стороны привержены договоренности достичь стабилизации ситуации на рынке. «Только после этого могут быть рассмотрены и предприняты дальнейшие действия», - пояснил министр. По его словам, восстановление баланса на нефтяном рынке может произойти, «начиная с третьего - четвертого квартала» 2018 года.

На рынке нефти происходят разнонаправленные процессы, констатирует ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. С одной стороны, значимо и быстро возрастает производство в США, в основном за счёт сланцевых компаний. Добыча в США достигла 10 380 баррелей в сутки и может в ближайшее время подняться до 10 500 барр. Число действующих там буровых установок за прошедшую неделю вновь поднялось на 6 ед. Но с другой стороны, сделка ОПЕК+ по сокращению добычи продолжается, что давит на предложение.

Кроме того, продолжает аналитик, повышается и спрос. Международное энергетическое агентство (МЭА) в мартовском докладе указало, что мировая потребность в чёрном золоте в 2018 г. будет возрастать на 1,5 млн. барр. в сутки. И если в ОПЕК+ добыча не увеличится, то избыток предложения будет и далее сокращаться, несмотря на усилия американских сланцевиков. Балансировка рынка произойдёт во второй половине года, а далее может ощущаться и дефицит углеводородов.

Важной была дискуссия между ОПЕК и сланцевиками на мартовской международной нефтегазовой конференции CERAWeek в Хьюстоне. Американцев интересовало, сохранит ли ОПЕК+ свою политику на вторую половину года. Но, считает Марк Гойхман, всё будет зависеть от конъюнктуры спроса и предложения. Несмотря на антагонизм интересов сторон, была заявлена готовность к сотрудничеству. Хотя в чём именно оно будет проявляться, не уточнялось.

В целом можно предположить, говорит эксперт, что указанные противодействующие факторы будут сдерживать и далее резкие колебания котировок. При балансировке рынка, как явно намекает ОПЕК+, замораживание добычи может постепенно ослабляться. Поэтому нефтяные цены, вероятно, останутся в ближайшие месяцы в довольно узком коридоре 60-70 долларов за баррель.

Заявление министра энергетики РФ Александра Новака о готовности постепенно выйти из сделки по ограничению нефтедобычи после достижения балансировки рынка можно рассматривать как некую реакцию по горячим следам переговоров ОПЕК и американских сланцевиков в Хьюстоне, считает глава аналитического департамента Dominion Станислав Вернер, который оценивает эти переговоры как безуспешные. Своеобразный месседж последним, что dolce vita за чужой счёт не бесконечна. Увы, говорит эксперт, но если это лишь попытка остудить оптимистичный настрой конкурентов, то она едва ли сможет изменить неизбежное.

Технологии гидроразрыва пласта позволяют компаниям в кратчайшие сроки сворачивать и возобновлять нефтедобычи. Текущие цены позволяют сланцевым компаниям США ощущать себя довольно вольготно, и прогноз Минэнерго США по росту добычи до 11 млн барр./сутки к концу года, который позволит отобрать пальму первенства у России, становится с каждым днём всё более реалистичным. В итоге по оценкам МЭА, весь прирост потребления в этом году в 1,5 млн. барр/сутки может быть полностью абсорбирован увеличением на 1,8 млн барр./сутки добычи в странах, не входящих в нефтяной картель, прежде всего в США (1,3 млн. барр.).

Поэтому, считает аналитик, после ситуации дефицита поставок во втором квартале (увеличение спроса будет идти быстрее, чем активность сланцевиков), в третьем-четвертом квартале возникнет ситуация их избытка и процесс по сокращению коммерческих запасов до пятилетних минимумов обратится вспять. По этой причине после возврата цен на нефть марки Brent к 70 долл./барр. в апреле к концу года черное золото может подешеветь до 50-60 долл./барр. Сланцевый бум 2.0 может продолжиться, что заставит ОПЕК задуматься о продлении соглашения об ограничении нефтедобычи.

Судя по комментариям Новака, добавляет Станислав Вернер, Россия будет не готова идти навстречу своим партнерам. Еще в прошлом году Москва обозначила свою особую позицию и не сразу дала согласие на продление сделки с I квартала до конца года. Текущие комментарии Новака указывают, что поддерживать восстановление баланса за счет собственных усилий представляется уже нецелесообразным. Ведь хотя цель, пусть и декларативная, по снижению коммерческих запасов до среднего за пять лет не достигнута, сделано главное – цены на нефть закрепились в диапазоне 50-70 долл./барр. и теперь можно увеличить свои доходы за счет роста физических объемов. Согласно соглашению с ОПЕК+, напомнил он,снижение Россией производства составляет 300 тыс. барр/сутки.