Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 20.03.2018

Россия уходит от дорогих долгов СССР

«Expert Online» 2018

Минфин приступил к изъятию с рынка очень дорогих еврооблигаций «Россия-2030», размещение которых произошло ещё в 2000 году.

Тогда Кабмин РФ вынужден был заниматься урегулированием задолженности бывшего СССР перед иностранными банками и финансовыми институтами, поэтому был вынужден размещать бумаги с довольно высокой ставкой обслуживания – 7,5%.

Согласно тексту постановления правительства от 2000 года, Минфин может проводить обмен задолженности, если общий номинал предъявленных к обмену реструктуризированных кредитов и процентных облигаций составит менее 25 млрд долл.

На днях Минфин разместил новые 11-летние суверенные еврооблигации в объёме 1,5 млрд долл. с доходностью 4,625% и евробонды дополнительного выпуска «Россия-2047» на 2,5 млрд долл. с доходностью 5,25%. При этом средства, привлеченные от размещения облигаций, в объёме 3,2 млрд долл. будут использованы для выкупа еврооблигаций выпуска «Россия-2030», передаёт агентство экономической информации «Прайм».

Планируется, что в результате обмена Минфин получит облигации выпуска совокупной номинальной стоимостью 5,79 млрд долл. (без учета амортизации).

Кроме того, уже известно, что удовлетворение заявок на выкуп облигаций данного выпуска будет производиться по цене 112,8421%. А сами расчёты по обмену будут осуществлены 21 марта.

Российское финансовое ведомство планирует в 2018 году разместить евробонды на 3 млрд. долл. и обменять бумаги старых выпусков на новые ещё на 4 млрд долл. Аналогичная программа внешних российских займов была реализована и в прошлом году. Однако в текущем году, в отличие от предыдущих, к участию в размещении евробондов РФ будут допущены российские инвесторы.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
      «Газпром» получил неприятный сигнал от Меркель
    2. Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
      Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
    3. Британия так и не дождалась поддержки от Трампа в конфликте с Москвой
      Британия так и не дождалась поддержки от Трампа в конфликте с Москвой