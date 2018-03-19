Россия уходит от дорогих долгов СССР

Минфин приступил к изъятию с рынка очень дорогих еврооблигаций «Россия-2030», размещение которых произошло ещё в 2000 году.

Тогда Кабмин РФ вынужден был заниматься урегулированием задолженности бывшего СССР перед иностранными банками и финансовыми институтами, поэтому был вынужден размещать бумаги с довольно высокой ставкой обслуживания – 7,5%.

Согласно тексту постановления правительства от 2000 года, Минфин может проводить обмен задолженности, если общий номинал предъявленных к обмену реструктуризированных кредитов и процентных облигаций составит менее 25 млрд долл.

На днях Минфин разместил новые 11-летние суверенные еврооблигации в объёме 1,5 млрд долл. с доходностью 4,625% и евробонды дополнительного выпуска «Россия-2047» на 2,5 млрд долл. с доходностью 5,25%. При этом средства, привлеченные от размещения облигаций, в объёме 3,2 млрд долл. будут использованы для выкупа еврооблигаций выпуска «Россия-2030», передаёт агентство экономической информации «Прайм».

Планируется, что в результате обмена Минфин получит облигации выпуска совокупной номинальной стоимостью 5,79 млрд долл. (без учета амортизации).

Кроме того, уже известно, что удовлетворение заявок на выкуп облигаций данного выпуска будет производиться по цене 112,8421%. А сами расчёты по обмену будут осуществлены 21 марта.

Российское финансовое ведомство планирует в 2018 году разместить евробонды на 3 млрд. долл. и обменять бумаги старых выпусков на новые ещё на 4 млрд долл. Аналогичная программа внешних российских займов была реализована и в прошлом году. Однако в текущем году, в отличие от предыдущих, к участию в размещении евробондов РФ будут допущены российские инвесторы.