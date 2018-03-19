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Москва, 20.03.2018

СМИ: главарей ИГ из Сирии эвакуировали вертолётами коалиции США

«Expert Online» 2018

Главари террористической группировки ИГ (решением суда запрещена в России), покинули территории Сирии при помощи коалиции, возглавляемой США.

По данным сирийского национального агентство SANA, которое ссылается на источники среди мирного населения, накануне сразу несколько вертолётов совершили посадку в окрестностях города Камышли, расположенном на северо-востоке страны. Там они забрали четверых главарей «Исламского государства»» иракского происхождения и улетели в неизвестном направлении.

Напомним, информация о том, что террористов различных группировок, которые продолжают оставаться на территории Сирии, поддерживают силы международной коалиции, регулярно появляется в СМИ, в том числе и в западных.

Кроме того, ещё в начале марта этого года законно избранный президент Сирии Башар Асас обвинил коалицию во главе с США в поддержке ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (решением суда запрещена в России) и других боевиков.

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