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Культура
Москва, 20.03.2018

ЗИНА? ПРОХОДИТЕ!

«Expert Online» 2018
  • ЗИНА? ПРОХОДИТЕ!

ВСЕ ЗИНЫ – В «РОССИИ» НА ЮБИЛЕЙНОМ СУПЕРШОУ «ВЫСОЦКИЙ 80. Я ЖИВ! СНИМИТЕ ЧЕРНЫЕ ПОВЯЗКИ»

В год 80-летия Владимира Высоцкого можно отметить еще одну, не такую круглую дату: 45 лет первому исполнению одной из самых смешных и любимых песен барда «Диалог у телевизора». Муж и жена, сидя на диване, смотрят передачу после трудового дня, фонтанируя остротами и афоризмами. Многие фразы, вроде «Где деньги, Зин?» или «Гляди, дождешься у меня» ушли в народ.

А ведь Зинаида – это прекрасное имя, которое носили и носят замечательные, талантливые женщины. Кстати, в переводе с греческого оно означает “Рожденная Зевсом”. Его носили знаменитая художница Зинаида Серебрякова, поэтесса Зинаида Гиппиус и многие другие. И хотя одно время имя было подзабыто, в последние годы оно снова стало популярным.

Организаторы юбилейного супершоу «ВЫСОЦКИЙ 80! Я ЖИВ» решили поступить так, как наверняка поступил бы сам бард: пригласить 25 апреля в ГЦКЗ «Россия» всех Зин, Зиночек и Зинаид бесплатно.

Чтобы воспользоваться приглашением, предлагаем всем обладательницам этого прекрасного имени смело обращаться к организаторам мероприятия: ps@bureau1.ru

Подробную информацию о шоу можно найти на сайте vysotsky80.com

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