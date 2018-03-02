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Москва, 02.03.2018

Астрономы предупредили о приближении к Земле крупного астероида

«Expert Online» 2018

Астрономы предупредили о приближении к Земле астероида 2018 DV1.

Уже известно, что диаметр объекта варьируется в пределах 5,6-12 метров, передаёт сайт проекта The Virtual Telescope Project 2.0, на котором будет вестись онлайн-трансляция полёта астероида.

Также отмечается, что 2018 DV1 пройдёт на расстоянии 105 тыс. км от Земли. При этом астрономы утверждают, что угрозы столкновения астероида с Землей нет.

Напомним, впервые астероид 2018 DV1 был зафиксирован в конце февраля сотрудниками обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона, США.

Кроме того, отмечается, что астероид 2018 DV1 относится к группе околоземных астероидов Атонов. Эта группа астероидов была названа в честь своего первого открытого представителя, астероида (2062) Атон, который был обнаружен в январе 1976 года.

Астероиды этой группы регулярно пересекают орбиту Земли, поэтому являются потенциально опасными.

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