Необычное плавание бензина

В этом месяце танкер Nave Pyxis отправится в необычное плавание. Для того, чтобы добраться из Китая в Мексику, ему придется пересечь Тихий океан. В Мексику танкер доставит 300 тыс. баррелей бензина для мексиканских машин. Необычность плавания заключается в том, что бензин мексиканские покупатели могли бы покупать не в далеком Китае, расположенном почти в 13 тыс. километров, а где-нибудь поближе. Даже если согласиться с тем, что в силу ряда причин его было затруднительно приобрести в соседних США. Из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах на побережье Мексиканского залива, стихийных бедствий в самой Мексике и бума с поставками углеводородов в Китае Поднебесная смогла вторгнуться на традиционно американский рынок. Кстати, вслед за Nave Pyxis в Северную Америку из Китая выйдут как минимум еще два танкера с бензином.

Впрочем, эти странные плавания меркнут по сравнению с начавшимися в первых числах этого года поставками бензина компанией Maersk Penguin из голландского Роттердама в… австралийский Сидней. По морю эти два города разделяют 23 тыс. километров!

«Сейчас все ищут наиболее выгодные пути поставок,- объясняет удивительные круизы главный аналитик компании JTD Energy Services Pte Джон Дрисколл.- При обычных условиях бензин из Китая в Мексику, конечно, не возят».

Необычность условий, на которые намекает аналитик, заключается в высокой волатильности цен на бензин, делающей экономически выгодными поставки даже из таких казалось бы нелогичных и невыгодных мест. Объем доставленных по воде нефтепродуктов в 2018 году, по прогнозам специалистов, пишет Bloomberg, может вырасти на 3,1% и достичь 1,131 млрд тонн. В прошлом году он тоже вырос, но, по данным Clarkson Research Services, немного слабее – на 2,8%. Намного значительнее был рост морских перевозок углеводородов в 2015 и 16 годах – 6,8% и 4,4% соответственно.

В конкретном случае с Nave Pyxis китайская доставка стала возможной благодаря тому, что мексиканские НПЗ в прошлом году работали менее чем на половину своих возможностей. Естественно, это привело к дефициту бензина в Мексике. Получилась явная накладка: одновременно стали на ремонт часть мексиканских и американских (на побережье Мексиканского залива) нефтеперерабатывающих заводов. На бензине последних, кстати, обычно и ездит большинство мексиканских автомобилей. И опять же так получилось, что в это же время китайские НПЗ выдали больше бензина, чем требуется на внутреннем рынке. Так что такая нелогичная доставка, на самом деле, выглядит вполне логично и устраивает обе стороны.

Дрисколл обращает внимание еще на одну деталь: поставки китайского бензина показывают в числе прочего и то, что он вполне конкурентоспособен с американским бензином.

Однако Мэттью Смит, руководитель консалтинговой компании ClipperData LLC, анализирующей потоки нефти и нефтепродуктов по всей планете, считает, что поставки, подобные выше перечисленным, не станут нормой, а будут происходить редко, эпизодически.

«Даже с учетом многочисленных неприятностей и проблем с НПЗ в прошлом году,- объясняет он,- Мексика получала грузы из Азии лишь пять из 12 месяцев. Мексиканские заводы в ближайшие месяцы резко увеличат производство бензина. Они, как и раньше, будут получать сырье из Америки и Северной Европы, хотя, конечно, в значительно меньшем объеме».

Что касается Австралии, то сиднейская компания Caltex Australia Ltd., покупающая бензин в Роттердаме, объяснила свое решение тем, что голландские продавцы предложили очень выгодную цену. От такого предложения они не смогли отказаться.

Далеко не все специалисты соглашаются с Мэттью Смитом, считающим, что традиция покупать бензин и другие нефтепродукты вдали от дома не приживется. Они объясняют свою позицию большим разбросом цен в разных странах и на разных континентах.

«Мы бы никогда не пошли на сделку, невыгодную в финансовом плане»,- объяснил позицию компании финансовый директор Caltex Саймон Хепуорт.