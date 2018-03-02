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Москва, 02.03.2018

Богатейшие люди мира потеряли $128 млрд

«Expert Online» 2018

С начала этой недели 500 самых богатых людей планеты потеряли в общей сложности $128 млрд на фоне падения фондовых рынков США.

Больше других снижение фондовых рынков затронуло американских миллиардеров, которые потеряли $55 млрд. При этом состояние главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета уменьшилось сразу на $3,74 млрд, основателя Facebook Марка Цукерберга — на $3,72 млрд. передаёт агентство Bloombergсо ссылкой на данные своего «списка миллиардеров», который обновляется в режиме реального времени с учетом рыночных котировок активов.

Также отмечается, что серьёзно пострадали финансовые активы возглавляющих холдинг Alphabet Ларри Пейджа и Сергея Брина. Они потеряли $3,1 млрд и $3 млрд соответственно.

Основатель испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортеге лишился за это время $2,5 млрд.

Напомним, ключевые биржевые индексы в США упали в четверг после заявления главы Белого дома Дональда Трампа о введении новых пошлин на импорт стали и алюминия.

Так, промышленный индекс Dow Jones к закрытию сессии обрушился на 1,7% и достиг отметки 24608. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, сократился на 1,33%, до 2677, а индекс электронной биржи NASDAQ — на 1,27%, до 7180.

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